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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Хетафе
Барселона - Хетафе: обзор матча 25 сентября 2024
Барселона
25.09.2024, среда, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
19'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Хетафе
Замена
Э. Форт
️️️️
П. Кубарси
88'
Замена
Ж. Мартин
️️️️
А. Бальде
88'
87'
Замена
Д. Рико
️️️️
Д. Джене
80'
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
К. Уче
Желтая карточка
Рафинья
79'
Замена
Педри
️️️️
Р. Левандовски
77'
69'
Желтая карточка
М. Арамбарри
63'
Замена
А. Кейта
️️️️
А. Сола
Замена
Ф. Торрес
️️️️
П. Торре
63'
63'
Замена
Б. Майорал
️️️️
К. Аленья
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
(К)
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К)
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Барселона
13
Андер Астралага
ВР
25
Арон Якобишвили
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
8
Педри
ЦП
2
Guillermo Fernández
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
77
Тони Фернандес
ЦФ
Хетафе
35
Djordjije Medenica
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
21
Альберто Риско
АП
19
Петер Федерико
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
17
Абдулайе Кейта
ЦФ
11
Коба да Коста
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
3-3-3-1
1
Пенья
24
Гарсия
5
Кубарси
26
Мартинес
3
Бальде
6
Касадо
23
Кунде
10
Ямаль
20
Торре
11
Рафинья
9
Левандовски
3-3-3-1
13
Сорья
25
Беррокаль
15
Альдрете
2
Джене
2
Иглесиас
21
Уче
20
Сола
25
Сантьяго
6
Милья
10
Аленья
23
Перес
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
5
Кубарси
22
Форт
22
Форт
5
Кубарси
9
Левандовски
8
Педри
8
Педри
9
Левандовски
20
Торре
9
Торрес
9
Торрес
20
Торре
2
Джене
15
Рико
15
Рико
2
Джене
21
Уче
91
Йылдырым
91
Йылдырым
21
Уче
20
Сола
17
Кейта
17
Кейта
20
Сола
10
Аленья
9
Майорал
9
Майорал
10
Аленья
Остались в запасе
Барселона
Хетафе
13
Андер Астралага
ВР
25
Арон Якобишвили
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
77
Тони Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
35
Djordjije Medenica
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
21
Альберто Риско
АП
19
Петер Федерико
ПВ
11
Коба да Коста
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
25
Арон Якобишвили
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
77
Тони Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
35
Djordjije Medenica
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
21
Альберто Риско
АП
19
Петер Федерико
ПВ
11
Коба да Коста
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Барселона - Хетафе
1
1
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
4
15
Офсайды
5
7
Количество передач
625
170
Сейвы
1
3
Точность передач %
88
54
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.32
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Пабло Гонсалес Фуэртес
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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