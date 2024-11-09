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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Милан
Кальяри - Милан: обзор матча 09 ноября 2024
Кальяри
09.11.2024, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
3 : 3
Завершен
Милан
2'
Н. Цортеа
53'
Г. Цаппа
89'
Г. Цаппа
15'
Р. Леау
40'
Р. Леау
69'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальяри - Милан
90'
+1
Желтая карточка
Т. Эрнандес
ГОЛ! 3:3!
Г. Цаппа
Пас отдал
Т. Ауджелло
89'
82'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Р. Леау
82'
Замена
Ю. Муса
️️️️
К. Пулишич
81'
Замена
Ф. Томори
️️️️
Эмерсон
Замена
Р. Марин
️️️️
А. Макумбу
79'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Р. Пикколи
79'
Замена
Д. Лападула
️️️️
Н. Цортеа
79'
Замена
М. Ветеска
️️️️
Х. Луис Паломино
74'
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
Б. Николас Виола
73'
69'
ГОЛ! 2:3!
Т. Абрахам
65'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
С. Чуквуэзе
61'
Желтая карточка
Ю. Фофана
ГОЛ! 2:2!
Г. Цаппа
53'
40'
ГОЛ! 1:2!
Р. Леау
Пас отдал
Ю. Фофана
15'
ГОЛ! 1:1!
Р. Леау
Пас отдал
Т. Рейндерс
ГОЛ! 1:0!
Н. Цортеа
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
45
Антуан Макумбу
ЦП
14
Алессандро Дейола
(К)
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
12
Ален Шерри
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
(К)
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
4-3-1-3
3
Ауджелло
19
Паломино
5
Луперто
4
Цаппа
45
Макумбу
14
Дейола
10
Виола
20
Цортеа
11
Лувумбо
91
Пикколи
12
Шерри
4-2-3-1
16
Меньян
22
Эмерсон
12
Тиав
31
Павлович
19
Эрнандес
24
Фофана
14
Рейндерс
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
27
Леау
73
Камарда
19
Паломино
24
Ветеска
24
Ветеска
19
Паломино
10
Виола
70
Гаэтано
70
Гаэтано
10
Виола
45
Макумбу
18
Марин
18
Марин
45
Макумбу
91
Пикколи
30
Паволетти
30
Паволетти
91
Пикколи
20
Цортеа
18
Лападула
18
Лападула
20
Цортеа
22
Эмерсон
23
Томори
23
Томори
22
Эмерсон
21
Чуквуэзе
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
80
Муса
80
Муса
11
Пулишич
27
Леау
19
Окафор
19
Окафор
27
Леау
Остались в запасе
Кальяри
Милан
1
Симоне Скуффет
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Кальяри - Милан
2
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
7
11
Офсайды
8
3
Количество передач
401
507
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.59
3.2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Унипол Домус
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