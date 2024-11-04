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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Комо
Эмполи - Комо: обзор матча 04 ноября 2024
Эмполи
04.11.2024, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 0
Завершен
Комо
47'
П. Пеллегри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Комо
Желтая карточка
Л. Кэкачей
90'
+1
86'
Замена
А. Черри
️️️️
Л. Да Кунья
Замена
Л. Кэкачей
️️️️
Д. Пеццелла
84'
Замена
Л. Мариануччи
️️️️
Л. Хендерсон
84'
78'
Замена
С. Верди
️️️️
А. Фадера
78'
Замена
А. Габриеллони
️️️️
А. Белотти
Замена
Э. Эконг
️️️️
П. Пеллегри
76'
Замена
Ф. Анджорин
️️️️
Н. Хаас
76'
63'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Г. Стрефецца
Замена
Л. Коломбо
️️️️
О. Сольбаккен
63'
62'
Замена
Н. Пас
️️️️
Ф. Барба
ГОЛ! 1:0!
П. Пеллегри
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
44
Ардиан Исмайли
(К)
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
32
Николас Хаас
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Комо
25
Пепе Рейна
(К)
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ОП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Эмполи
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
90
Ismael Konate
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Комо
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
58
Giuseppe Mazzaglia
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
51
Francesco Andrealli
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
4-3-2-1
32
Васкес
44
Исмайли
2
Вити
3
Пеццелла
22
Де Шильо
32
Хаас
6
Хендерсон
14
Мале
11
Гьяси
9
Сольбаккен
9
Пеллегри
3-3-2-2
25
Рейна
2
Кемпф
13
Доссена
93
Барба
18
Гольданига
16
Энгельхардт
5
Морено
7
Стрефецца
39
Фадера
11
Белотти
7
Да Кунья
3
Пеццелла
13
Кэкачей
13
Кэкачей
3
Пеццелла
6
Хендерсон
35
Мариануччи
35
Мариануччи
6
Хендерсон
9
Пеллегри
11
Эконг
11
Эконг
9
Пеллегри
9
Сольбаккен
29
Коломбо
29
Коломбо
9
Сольбаккен
32
Хаас
18
Анджорин
18
Анджорин
32
Хаас
93
Барба
10
Пас
10
Пас
93
Барба
39
Фадера
90
Верди
90
Верди
39
Фадера
11
Белотти
99
Габриеллони
99
Габриеллони
11
Белотти
7
Да Кунья
9
Черри
9
Черри
7
Да Кунья
7
Стрефецца
10
Кутроне
10
Кутроне
7
Стрефецца
Остались в запасе
Эмполи
Комо
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
58
Giuseppe Mazzaglia
ЦП
51
Francesco Andrealli
ЦП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
90
Ismael Konate
ЦФ
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
58
Giuseppe Mazzaglia
ЦП
51
Francesco Andrealli
ЦП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Эмполи - Комо
1
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
17
9
Офсайды
1
1
Количество передач
319
460
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.61
0.45
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 15 тур
Виртус Энтелла
- : -
06.12.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
2 : 2
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Карло Кастеллани
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