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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Комо
Аталанта - Комо: обзор матча 24 сентября 2024
Аталанта
24.09.2024, вторник, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 3
Завершен
Комо
18'
Д. Дзаппакоста
90+9'
А. Лукман (П)
46'
Г. Стрефецца
54'
С. Колашинац (АГ)
58'
А. Фадера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Комо
ГОЛ с пенальти! 2:3!
А. Лукман
90'
+9
90'
+1
Желтая карточка
И. ван дер Бремпт
89'
Замена
Я. Энгельхардт
️️️️
Г. Стрефецца
89'
Замена
М. Сала
️️️️
Н. Пас
Желтая карточка
М. де Рон
83'
77'
Замена
А. Габриеллони
️️️️
П. Кутроне
77'
Замена
Э. Гольданига
️️️️
М. Перроне
Замена
В. Влахович
️️️️
Эдерсон
75'
62'
Замена
Л. Маццителли
️️️️
А. Фадера
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Ш. Де Кетеларе
59'
58'
ГОЛ! 1:3!
А. Фадера
Пас отдал
Н. Пас
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Д. Дзаппакоста
55'
Замена
А. Лукман
️️️️
М. Ретеги
55'
54'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
С. Колашинац
46'
ГОЛ! 1:1!
Г. Стрефецца
Пас отдал
С. Роберто
Замена
М. Брешианини
️️️️
М. Пашалич
46'
36'
Желтая карточка
А. Морено
ГОЛ! 1:0!
Д. Дзаппакоста
18'
11'
Желтая карточка
С. Роберто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К)
ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
8
Марио Пашалич
АП
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Комо
25
Эмиль Аудеро
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
5
Максимо Перроне
ОП
10
Нико Пас
ЦП
6
Серджи Роберто
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
10
Патрик Кутроне
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
99
Ваня Влахович
ЛВ
20
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Комо
25
Пепе Рейна
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
36
Лука Маццителли
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
90
Симоне Верди
АП
17
Али Джасим
ПВ
6
Алессио Йовине
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
3-3-1-2-1
29
Карнесекки
16
Белланова
31
Коссуну
19
Джимсити
23
Колашинац
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
4-1-2-2-1
25
Аудеро
20
ван дер Бремпт
13
Доссена
2
Кемпф
5
Морено
5
Перроне
10
Пас
6
Роберто
7
Стрефецца
39
Фадера
10
Кутроне
13
Эдерсон
99
Влахович
99
Влахович
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
11
Лукман
11
Лукман
32
Ретеги
77
Дзаппакоста
7
Куадрадо
7
Куадрадо
77
Дзаппакоста
8
Пашалич
4
Брешианини
4
Брешианини
8
Пашалич
39
Фадера
36
Маццителли
36
Маццителли
39
Фадера
5
Перроне
18
Гольданига
18
Гольданига
5
Перроне
7
Стрефецца
16
Энгельхардт
16
Энгельхардт
7
Стрефецца
10
Пас
3
Сала
3
Сала
10
Пас
10
Кутроне
99
Габриеллони
99
Габриеллони
10
Кутроне
Остались в запасе
Аталанта
Комо
13
Маттео Руджери
ЛЗ
20
Сулемана
ОП
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
25
Пепе Рейна
ВР
33
Даниэле Базелли
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
90
Симоне Верди
АП
17
Али Джасим
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
13
Маттео Руджери
ЛЗ
20
Сулемана
ОП
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
33
Даниэле Базелли
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
90
Симоне Верди
АП
17
Али Джасим
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Аталанта - Комо
1
3
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
17
Количество передач
524
382
Сейвы
5
3
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.75
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Париде Тремолада
(Монца)
Стадион:
Атлети Адзурри
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