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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Эмполи
Рома - Эмполи: обзор матча 25 августа 2024
Рома
25.08.2024, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 2
Завершен
Эмполи
80'
Э. Шомуродов
45'
Э. Гьяси
61'
Л. Коломбо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Эмполи
88'
Замена
П. Стоянович
️️️️
Я. Фаццини
87'
Замена
Э. Эконг
️️️️
Л. Коломбо
84'
Желтая карточка
Л. Кэкачей
ГОЛ! 1:2!
Э. Шомуродов
Пас отдал
Т. Бальданци
80'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
М. Соуле
77'
63'
Замена
Л. Кэкачей
️️️️
Д. Пеццелла
63'
Замена
Н. Хаас
️️️️
Ю. Мале
Замена
Т. Бальданци
️️️️
Л. Паредес
63'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
Б. Кристанте
62'
61'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Коломбо
58'
Желтая карточка
О. Сольбаккен
58'
Замена
С. Эспозито
️️️️
О. Сольбаккен
Замена
Н. Залевски
️️️️
З. Челик
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
Э. Гьяси
Пас отдал
Л. Коломбо
26'
Желтая карточка
Ю. Мале
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К)
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
(К)
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Рома
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
72
Federico Nardin
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Эдоардо Бове
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
67
Жоау Кошта
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Эмполи
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
32
Николас Хаас
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Свилар
17
Анхелиньо
5
Н'Дика
23
Манчини
2
Челик
5
Паредес
4
Кристанте
7
Пеллегрини
18
Соуле
9
Довбик
21
Дибала
4-3-2-1
32
Васкес
44
Исмайли
2
Вити
3
Пеццелла
6
Валюкевич
6
Хендерсон
14
Мале
10
Фаццини
9
Сольбаккен
11
Гьяси
29
Коломбо
2
Челик
59
Залевски
59
Залевски
2
Челик
4
Кристанте
28
Ле Фе
28
Ле Фе
4
Кристанте
5
Паредес
8
Бальданци
8
Бальданци
5
Паредес
18
Соуле
14
Шомуродов
14
Шомуродов
18
Соуле
3
Пеццелла
13
Кэкачей
13
Кэкачей
3
Пеццелла
10
Фаццини
30
Стоянович
30
Стоянович
10
Фаццини
14
Мале
32
Хаас
32
Хаас
14
Мале
9
Сольбаккен
94
Эспозито
94
Эспозито
9
Сольбаккен
29
Коломбо
11
Эконг
11
Эконг
29
Коломбо
Остались в запасе
Рома
Эмполи
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
72
Federico Nardin
ЦЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
67
Жоау Кошта
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
72
Federico Nardin
ЦЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
67
Жоау Кошта
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Рома - Эмполи
3
Всего ударов по воротам
26
14
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
10
11
Количество передач
615
229
Сейвы
2
6
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
18
12
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
2.07
2.53
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Эмполи
Италия. Серия В, 15 тур
Виртус Энтелла
- : -
06.12.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
2 : 2
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Информация о матче
Главный судья:
Лука Зуфферли
(Удине)
Стадион:
Олимпико
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