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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Дюделанж - Атлетик д'Эскальдес
Дюделанж - Атлетик д'Эскальдес: обзор матча 18 июля 2024
Дюделанж
18.07.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Атлетик д'Эскальдес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дюделанж - Атлетик д'Эскальдес
Замена
Б. Бенхедим
️️️️
Ф. Божич
82'
70'
Замена
А. Цистеро
️️️️
Д. Валеро
59'
Желтая карточка
J. Maria Meneses Sabater
Начало матча
Статистика матча Дюделанж - Атлетик д'Эскальдес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Атлетик д'Эскальдес
Лига конференций, 2 раунд
Атлетик д'Эскальдес
0 : 2
30.07.2026
Вадуц
Лига конференций, 2 раунд
Вадуц
4 : 0
23.07.2026
Атлетик д'Эскальдес
Лига конференций, 1 раунд
Морнар
1 : 2
16.07.2026
Атлетик д'Эскальдес
Лига конференций, 1 раунд
Атлетик д'Эскальдес
2 : 1
09.07.2026
Морнар
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Атлетик д'Эскальдес
2 : 0
17.05.2026
Пенья Энкарнада
Информация о матче
Главный судья:
Кадир Саглам
Стадион:
Stade Jos Nosbaum, Dudelange
Новости команд
Все
Дюделанж
Атлетик д'Эскальдес
В заявке «Дюделанжа» на матч с «Пюником» был 42-летний игрок
2022.07.27 08:28
Березуцкий – после поражения от «Дюделанжа»: «Достаточно неплохо для первой игры»
2022.01.24 21:37
5
Товарищеский матч. ЦСКА уступил люксембургскому «Дюделанжу»
2022.01.24 15:44
22
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Дюделанж»
2020.02.01 17:06
20
«Зенит» на сборах сыграет с «Зальцбургом», «Кайратом» и минским «Динамо»
2020.01.16 14:40
1
В заявке «Дюделанжа» на матч с «Пюником» был 42-летний игрок
2022.07.27 08:28
Березуцкий – после поражения от «Дюделанжа»: «Достаточно неплохо для первой игры»
2022.01.24 21:37
5
Товарищеский матч. ЦСКА уступил люксембургскому «Дюделанжу»
2022.01.24 15:44
22
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Дюделанж»
2020.02.01 17:06
20
«Зенит» на сборах сыграет с «Зальцбургом», «Кайратом» и минским «Динамо»
2020.01.16 14:40
1
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