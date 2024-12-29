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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Ливерпуль
Вест Хэм - Ливерпуль: обзор матча 29 декабря 2024
Вест Хэм
29.12.2024, воскресенье, 20:15
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 5
Завершен
Ливерпуль
30'
Л. Диас
40'
К. Гакпо
44'
М. Салах
54'
Т. Александер-Арнольд
84'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Ливерпуль
84'
ГОЛ! 0:5!
Д. Жота
Пас отдал
М. Салах
Замена
Л. Гилерме
️️️️
М. Кудус
81'
74'
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
74'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
К. Джонс
Замена
Э. Ирвинг
️️️️
К. Солер
73'
Замена
К. Саммервил
️️️️
Д. Боуэн
60'
58'
Замена
Д. Жота
️️️️
К. Гакпо
57'
Замена
В. Эндо
️️️️
Р. Гравенберх
54'
ГОЛ! 0:4!
Т. Александер-Арнольд
Пас отдал
Р. Гравенберх
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Э. Альварес
46'
Замена
Ж. Тодибо
️️️️
В. Цоуфал
46'
44'
ГОЛ! 0:3!
М. Салах
Пас отдал
К. Джонс
40'
ГОЛ! 0:2!
К. Гакпо
Пас отдал
М. Салах
37'
Замена
Д. Куанса
️️️️
Д. Гомес
30'
ГОЛ! 0:1!
Л. Диас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
(К)
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Вест Хэм
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
18
Энди Ирвинг
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
76
Джейден Даннс
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
3-3-1-3
23
Ареоля
34
Цоуфал
15
Мавропанос
3
Килман
33
Эмерсон
4
Альварес
29
Ван-Биссака
18
Солер
20
Кудус
11
Пакета
20
Боуэн
4-3-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
4
ван Дейк
3
Робертсон
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
21
Джонс
10
Салах
18
Гакпо
14
Диас
34
Цоуфал
20
Тодибо
20
Тодибо
34
Цоуфал
18
Солер
18
Ирвинг
18
Ирвинг
18
Солер
20
Боуэн
38
Саммервил
38
Саммервил
20
Боуэн
20
Кудус
31
Гилерме
31
Гилерме
20
Кудус
4
Альварес
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
4
Альварес
3
Робертсон
21
Цимикас
21
Цимикас
3
Робертсон
2
Гомес
4
Куанса
4
Куанса
2
Гомес
8
Гравенберх
3
Эндо
3
Эндо
8
Гравенберх
21
Джонс
10
Эллиот
10
Эллиот
21
Джонс
18
Гакпо
20
Жота
20
Жота
18
Гакпо
Остались в запасе
Вест Хэм
Ливерпуль
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Куивин Келлехер
ВР
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
76
Джейден Даннс
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
76
Джейден Даннс
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Вест Хэм - Ливерпуль
Всего ударов по воротам
7
22
Удары в створ
0
13
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
7
10
Офсайды
4
0
Количество передач
448
534
Сейвы
8
1
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
17
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.31
2.92
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
04.12.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
1 : 0
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
- : -
02.12.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Лондон
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