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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ноттингем Форест
Эвертон - Ноттингем Форест: обзор матча 29 декабря 2024
Эвертон
29.12.2024, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
15'
К. Вуд
61'
М. Гиббс-Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Ноттингем Форест
82'
Замена
Г. Тоффоло
️️️️
Н. Уильямс
82'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Э. Андерсон
76'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
К. Вуд
76'
Замена
Ж. Силва
️️️️
М. Гиббс-Уайт
Замена
Бету
️️️️
А. Броя
76'
71'
Желтая карточка
В. Боли
70'
Замена
В. Боли
️️️️
Р. Соса
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Э. Янг
69'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
И. Гуйе
68'
Желтая карточка
Д. Пикфорд
66'
61'
ГОЛ! 0:2!
М. Гиббс-Уайт
Пас отдал
К. Вуд
Желтая карточка
Д. Брэнтуэйт
54'
Желтая карточка
И. Гуйе
47'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
Д. Харрисон
46'
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Вуд
Пас отдал
Э. Эланга
Желтая карточка
Д. Тарковски
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К)
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
23
Бету
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
19
Рамон Соса
ЛВ
20
Жота Силва
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
Янг
23
Мангала
5
Гуйе
6
Дукуре
7
Ндиайе
11
Харрисон
27
Броя
3-2-2-2-1
26
Селс
31
Миленкович
5
Мурильо
5
Морато
3
Уильямс
34
Эйна
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
5
Андерсон
19
Эланга
9
Вуд
15
Янг
2
Паттерсон
2
Паттерсон
15
Янг
11
Харрисон
35
Линдстрем
35
Линдстрем
11
Харрисон
5
Гуйе
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
5
Гуйе
27
Броя
23
Бету
23
Бету
27
Броя
3
Уильямс
15
Тоффоло
15
Тоффоло
3
Уильямс
Соса
30
Боли
30
Боли
Соса
5
Андерсон
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
5
Андерсон
19
Соса
19
Соса
10
Гиббс-Уайт
20
Силва
20
Силва
10
Гиббс-Уайт
9
Вуд
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Вуд
Остались в запасе
Эвертон
Ноттингем Форест
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Карлос Мигел
ВР
6
Зак Эббот
ЦЗ
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
6
Зак Эббот
ЦЗ
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Эвертон - Ноттингем Форест
4
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
10
Офсайды
1
2
Количество передач
474
287
Сейвы
5
2
Точность передач %
79
67
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.64
1.42
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Гудисон Парк
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