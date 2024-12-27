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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ипсвич Таун
Арсенал - Ипсвич Таун: обзор матча 27 декабря 2024
Арсенал
27.12.2024, пятница, 23:15
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
23'
К. Хаверц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Ипсвич Таун
90'
+1
Замена
Г. Кларк
️️️️
Л. Вулфенден
Замена
Т. Парти
️️️️
Д. Райс
87'
80'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
Й. Каюсте
80'
Замена
Н. Бродхед
️️️️
Б. Джонсон
80'
Замена
А. Аль-Хамади
️️️️
Л. Делап
Замена
М. Мерино
️️️️
Г. Жезус
72'
71'
Замена
Д. Кларк
️️️️
С. Шмодикс
65'
Желтая карточка
Л. Дэвис
Желтая карточка
К. Хаверц
54'
ГОЛ! 1:0!
К. Хаверц
Пас отдал
Л. Троссард
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
41
Деклан Райс
ОП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ипсвич Таун
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
26
Дара О'Ши
(К)
ЦЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
11
Сэмми Шмодикс
АП
20
Омари Хатчинсон
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Арсенал
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
7
Уэс Бернс
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
3-2-3-2
1
Райя
12
Тимбер
6
Габриэль
2
Салиба
49
Льюис-Скелли
41
Райс
7
Мартинелли
8
Эдегор
19
Троссард
9
Жезус
29
Хаверц
3-4-2-1
49
Мурич
26
О'Ши
26
Вулфенден
3
Гривз
2
Джонсон
2
Каюсте
27
Филлипс
3
Дэвис
11
Шмодикс
20
Хатчинсон
19
Делап
41
Райс
18
Парти
18
Парти
41
Райс
9
Жезус
23
Мерино
23
Мерино
9
Жезус
26
Вулфенден
4
Кларк
4
Кларк
26
Вулфенден
2
Каюсте
14
Тэйлор
14
Тэйлор
2
Каюсте
11
Шмодикс
47
Кларк
47
Кларк
11
Шмодикс
2
Джонсон
33
Бродхед
33
Бродхед
2
Джонсон
19
Делап
12
Аль-Хамади
12
Аль-Хамади
19
Делап
Остались в запасе
Арсенал
Ипсвич Таун
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
7
Уэс Бернс
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Остались в запасе
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
7
Уэс Бернс
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Киран Маккенна
Статистика матча Арсенал - Ипсвич Таун
1
1
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
7
12
Офсайды
1
2
Количество передач
668
317
Сейвы
0
4
Точность передач %
91
81
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
0
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.94
0.04
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ковентри
- : -
01.12.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Ингланд
Стадион:
Эмирейтс
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