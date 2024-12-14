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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Лестер
Ньюкасл - Лестер: обзор матча 14 декабря 2024
Ньюкасл
14.12.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
4 : 0
Завершен
Лестер
30'
Д. Мерфи
47'
Б. Гимарайнс
50'
А. Исак
60'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Лестер
90'
+6
Желтая карточка
К. Околи
90'
+2
Желтая карточка
Я. Вестергор
82'
Замена
Б. Рид
️️️️
Б. Эль-Ханнус
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Э. Гордон
81'
Замена
В. Осула
️️️️
А. Исак
73'
Желтая карточка
Жоэлинтон
71'
Замена
К. Триппьер
️️️️
В. Ливраменто
65'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
Б. Гимарайнс
65'
Замена
Х. Барнс
️️️️
Д. Мерфи
65'
ГОЛ! 4:0!
Д. Мерфи
Пас отдал
А. Исак
60'
59'
Замена
П. Дака
️️️️
Д. Варди
59'
Замена
К. Околи
️️️️
Х. Чодури
59'
Замена
Ф. Буонанотте
️️️️
С. Мавидиди
ГОЛ! 3:0!
А. Исак
50'
ГОЛ! 2:0!
Б. Гимарайнс
Пас отдал
Л. Холл
47'
46'
Замена
Д. Уорд
️️️️
М. Хермансен
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
39'
Желтая карточка
Д. Мерфи
35'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мерфи
Пас отдал
Э. Гордон
30'
20'
Желтая карточка
О. Скипп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
39
Бруно Гимарайнс
(К)
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
9
Джейми Варди
(К)
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Ньюкасл
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
17
Henry Cartwright
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
14
Бобби Рид
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
3-1-2-3-1
39
Дубравка
5
Шер
33
Берн
2
Ливраменто
16
Тонали
39
Гимарайнс
3
Холл
17
Гордон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
9
Исак
4-1-1-2-2
1
Хермансен
24
Джастин
15
Коди
23
Вестергор
34
Кристиансен
34
Скипп
8
Чодури
20
МакАтир
11
Эль-Ханнус
45
Мавидиди
9
Варди
2
Ливраменто
2
Триппьер
2
Триппьер
2
Ливраменто
23
Мерфи
11
Барнс
11
Барнс
23
Мерфи
17
Гордон
28
Уиллок
28
Уиллок
17
Гордон
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
9
Исак
10
Осула
10
Осула
9
Исак
1
Хермансен
21
Уорд
21
Уорд
1
Хермансен
8
Чодури
5
Околи
5
Околи
8
Чодури
45
Мавидиди
10
Буонанотте
10
Буонанотте
45
Мавидиди
11
Эль-Ханнус
14
Рид
14
Рид
11
Эль-Ханнус
9
Варди
27
Дака
27
Дака
9
Варди
Остались в запасе
Ньюкасл
Лестер
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
10
Мигель Альмирон
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
33
Люк Томас
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
17
Henry Cartwright
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
10
Мигель Альмирон
ПВ
Остались в запасе
33
Люк Томас
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
17
Henry Cartwright
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Ньюкасл - Лестер
3
3
Всего ударов по воротам
27
4
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
7
16
Офсайды
0
2
Количество передач
590
398
Сейвы
1
7
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
20
2
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
3.78
0.23
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Лестер
Англия. Первая лига, 18 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.12.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
1 : 0
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Томас Брамалл
(Шеффилд)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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