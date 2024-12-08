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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Челси
Тоттенхэм - Челси: обзор матча 08 декабря 2024
Тоттенхэм
08.12.2024, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 4
Завершен
Челси
5'
Д. Соланке
11'
Д. Кулушевски
90+6'
Х. Сон
17'
Д. Санчо
61'
К. Палмер (П)
73'
Э. Фернандес
84'
К. Палмер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Челси
90'
+8
Желтая карточка
Р. Санчес
ГОЛ! 3:4!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Мэддисон
90'
+6
90'
+1
Замена
Р. Вейга
️️️️
М. Кукурелья
90'
+1
Замена
Ж. Феликс
️️️️
К. Палмер
86'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
П. Нету
85'
Желтая карточка
П. Нету
84'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
К. Палмер
Замена
А. Грей
️️️️
М. ван де Вен
79'
Замена
Л. Бергвалл
️️️️
И. Биссума
79'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
Д. Кулушевски
79'
76'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Н. Джексон
73'
ГОЛ! 2:3!
Э. Фернандес
61'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Палмер
Желтая карточка
И. Биссума
59'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Б. Джонсон
53'
46'
Замена
М. Густо
️️️️
Р. Лавиа
Желтая карточка
П. Сарр
30'
21'
Желтая карточка
Р. Лавиа
17'
ГОЛ! 2:1!
Д. Санчо
Пас отдал
М. Кукурелья
Замена
Р. Дрэгушин
️️️️
К. Ромеро
15'
ГОЛ! 2:0!
Д. Кулушевски
Пас отдал
П. Порро
11'
ГОЛ! 1:0!
Д. Соланке
Пас отдал
Б. Джонсон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
17
Энцо Фернандес
(К)
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-2-3-1
17
Форстер
13
Удогие
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
28
Биссума
29
Сарр
22
Джонсон
7
Сон
21
Кулушевски
19
Соланке
3-3-3-1
97
Санчес
5
Бадьяшиль
6
Колуилл
17
Кукурелья
25
Кайседо
45
Лавиа
17
Фернандес
11
Джексон
10
Палмер
7
Нету
19
Санчо
21
Ромеро
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
21
Ромеро
28
Биссума
15
Бергвалл
15
Бергвалл
28
Биссума
21
Кулушевски
10
Мэддисон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
37
ван де Вен
14
Грей
14
Грей
37
ван де Вен
22
Джонсон
11
Вернер
11
Вернер
22
Джонсон
45
Лавиа
27
Густо
27
Густо
45
Лавиа
17
Кукурелья
12
Вейга
12
Вейга
17
Кукурелья
7
Нету
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Нету
10
Палмер
79
Феликс
79
Феликс
10
Палмер
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Челси
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Тоттенхэм - Челси
2
3
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
10
Нарушения
17
11
Офсайды
3
2
Количество передач
310
513
Сейвы
4
2
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
11
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.64
2.81
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
- : -
03.12.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 2
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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