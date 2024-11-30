Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Борнмут
Вулверхэмптон - Борнмут: обзор матча 30 ноября 2024
Вулверхэмптон
30.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 4
Завершен
Борнмут
5'
Й. Ларсен
69'
Й. Ларсен
3'
Д. Клюйверт (П)
8'
М. Керкез
18'
Д. Клюйверт (П)
74'
Д. Клюйверт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Борнмут
Желтая карточка
Й. Ларсен
90'
+4
Замена
Х. Хванг
️️️️
Андре
82'
82'
Замена
Д. Хейсен
️️️️
М. Сенеси
77'
Замена
Э. Унал
️️️️
Эванилсон
77'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Клюйверт
Желтая карточка
М. Лемина
76'
74'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Д. Клюйверт
Желтая карточка
Ж. Са
73'
ГОЛ! 2:3!
Й. Ларсен
Пас отдал
Г. Гедеш
69'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Тоти
64'
Замена
К. Форбш
️️️️
Ж. Беллегард
64'
64'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
Д. Брукс
Желтая карточка
К. Доусон
53'
Замена
К. Доусон
️️️️
Р. Гомеш
46'
45'
Желтая карточка
И. Забарный
18'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Клюйверт
8'
ГОЛ! 1:2!
М. Керкез
Пас отдал
М. Тавернье
ГОЛ! 1:1!
Й. Ларсен
Пас отдал
Ж. Беллегард
5'
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Клюйверт
Желтая карточка
Н. Семеду
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
(К)
ОП
7
Андре
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Борнмут
13
Кепа
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Адам Смит
(К)
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
10
Райан Кристи
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
16
Ben Winterburn
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
3-2-3-2
1
Са
21
Айт Нури
24
Тоти
27
Семеду
99
Лемина
7
Андре
35
Гомес
21
Гомеш
27
Беллегард
22
Ларсен
10
Кунья
4-1-3-2
13
Кепа
6
Забарный
5
Сенеси
15
Смит
6
Керкез
12
Адамс
7
Брукс
10
Кристи
19
Клюйверт
9
Эванилсон
16
Тавернье
21
Гомеш
15
Доусон
15
Доусон
21
Гомеш
24
Тоти
11
Гедеш
11
Гедеш
24
Тоти
27
Беллегард
9
Форбш
9
Форбш
27
Беллегард
7
Андре
7
Хванг
7
Хванг
7
Андре
5
Сенеси
4
Хейсен
4
Хейсен
5
Сенеси
19
Клюйверт
8
Биллинг
8
Биллинг
19
Клюйверт
7
Брукс
11
Уаттара
11
Уаттара
7
Брукс
9
Эванилсон
19
Унал
19
Унал
9
Эванилсон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Борнмут
26
Сэм Джонстон
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Вулверхэмптон - Борнмут
5
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
11
Офсайды
2
1
Количество передач
499
334
Сейвы
4
1
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.45
3.19
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 1
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Мулинекс
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Борнмут
«Фулхэм» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
15:50
АПЛ: шансы «Фулхэма» и «Борнмута» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:26
Клуб-дебютант из Англии повторил достижение команды из СССР, установленное 54 года назад
27 ноября
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги Европы
27 ноября
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
«Фулхэм» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
15:50
АПЛ: шансы «Фулхэма» и «Борнмута» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:26
Клуб-дебютант из Англии повторил достижение команды из СССР, установленное 54 года назад
27 ноября
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги Европы
27 ноября
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+