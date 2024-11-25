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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Вест Хэм
Ньюкасл - Вест Хэм: обзор матча 25 ноября 2024
Ньюкасл
25.11.2024, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Вест Хэм
10'
Т. Соучек
53'
А. Ван-Биссака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Вест Хэм
84'
Замена
Э. Ирвинг
️️️️
К. Саммервил
84'
Замена
Г. Родригес
️️️️
К. Солер
Замена
К. Триппьер
️️️️
Б. Гимарайнс
84'
75'
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Антонио
75'
Замена
В. Цоуфал
️️️️
Эмерсон
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Жоэлинтон
69'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Э. Гордон
68'
Желтая карточка
Л. Келли
61'
Замена
С. Тонали
️️️️
Ш. Лонгстафф
57'
57'
Замена
К. Мавропанос
️️️️
Ж. Тодибо
53'
ГОЛ! 0:2!
А. Ван-Биссака
Пас отдал
Д. Боуэн
Замена
Х. Барнс
️️️️
Д. Уиллок
46'
10'
ГОЛ! 0:1!
Т. Соучек
Пас отдал
Эмерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К)
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
(К)
ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
16
Сандро Тонали
ОП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
3-4-2-1
1
Поуп
5
Шер
6
Келли
2
Ливраменто
8
Лонгстафф
28
Уиллок
3
Холл
39
Гимарайнс
17
Гордон
7
Жоэлинтон
9
Исак
4-1-1-3-1
22
Фабиански
29
Ван-Биссака
20
Тодибо
3
Килман
33
Эмерсон
28
Соучек
18
Солер
38
Саммервил
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
39
Гимарайнс
2
Триппьер
2
Триппьер
39
Гимарайнс
28
Уиллок
11
Барнс
11
Барнс
28
Уиллок
8
Лонгстафф
16
Тонали
16
Тонали
8
Лонгстафф
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
17
Гордон
13
Уилсон
13
Уилсон
17
Гордон
20
Тодибо
15
Мавропанос
15
Мавропанос
20
Тодибо
33
Эмерсон
34
Цоуфал
34
Цоуфал
33
Эмерсон
18
Солер
2
Родригес
2
Родригес
18
Солер
38
Саммервил
18
Ирвинг
18
Ирвинг
38
Саммервил
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
Остались в запасе
Ньюкасл
Вест Хэм
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
31
Луис Гилерме
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
31
Луис Гилерме
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Ньюкасл - Вест Хэм
1
1
Всего ударов по воротам
18
15
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
11
8
Офсайды
2
0
Количество передач
498
473
Сейвы
4
2
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.69
0.91
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
04.12.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
1 : 0
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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