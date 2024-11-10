Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Ньюкасл
Ноттингем Форест - Ньюкасл: обзор матча 10 ноября 2024
Ноттингем Форест
10.11.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Ньюкасл
21'
Мурильо
54'
А. Исак
72'
Жоэлинтон
83'
Х. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Ньюкасл
90'
+8
Замена
В. Осула
️️️️
А. Исак
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
А. Морено
88'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
Э. Эланга
88'
83'
ГОЛ! 1:3!
Х. Барнс
Пас отдал
С. Тонали
80'
Замена
Х. Барнс
️️️️
Э. Гордон
Замена
Р. Соса
️️️️
Н. Домингес
74'
72'
ГОЛ! 1:2!
Жоэлинтон
Пас отдал
А. Исак
69'
Замена
С. Тонали
️️️️
Д. Уиллок
Желтая карточка
Р. Йетс
65'
Замена
Ж. Силва
️️️️
К. Хадсон-Одои
59'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
М. Гиббс-Уайт
59'
54'
ГОЛ! 1:1!
А. Исак
ГОЛ! 1:0!
Мурильо
Пас отдал
Э. Эланга
21'
7'
Желтая карточка
Д. Берн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
3
Льюис Холл
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К)
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Жота Силва
ЛВ
19
Рамон Соса
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
16
Сандро Тонали
ОП
67
Льюис Майли
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
4-3-2-1
26
Селс
11
Алекс Морено
31
Миленкович
5
Мурильо
34
Эйна
22
Йетс
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
19
Эланга
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
3-4-2-1
1
Поуп
2
Ливраменто
33
Берн
5
Шер
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
28
Уиллок
3
Холл
7
Жоэлинтон
17
Гордон
9
Исак
11
Алекс Морено
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
11
Алекс Морено
10
Гиббс-Уайт
5
Андерсон
5
Андерсон
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
20
Силва
20
Силва
7
Хадсон-Одои
8
Домингес
19
Соса
19
Соса
8
Домингес
19
Эланга
14
Авонийи
14
Авонийи
19
Эланга
17
Гордон
11
Барнс
11
Барнс
17
Гордон
28
Уиллок
16
Тонали
16
Тонали
28
Уиллок
9
Исак
10
Осула
10
Осула
9
Исак
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Ньюкасл
1
Карлос Мигел
ВР
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
67
Льюис Майли
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Мигель Альмирон
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
67
Льюис Майли
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Мигель Альмирон
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Ноттингем Форест - Ньюкасл
1
1
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
13
6
Офсайды
3
0
Количество передач
377
484
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.58
1.43
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Сити Граунд
Новости команд
Все
Ноттингем Форест
Ньюкасл
«Брайтон» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
15:50
АПЛ: шансы «Брайтона» и «Ньюкасла» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:19
АПЛ. «Челси» проиграл аутсайдеру чемпионата (2:3), потерпев третье поражение подряд
Вчера, 00:54
«Ноттингем Форест» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
26 ноября
АПЛ. «Челси» проиграл аутсайдеру чемпионата (2:3), потерпев третье поражение подряд
Вчера, 00:54
«Ноттингем Форест» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
26 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брайтон» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
15:50
АПЛ: шансы «Брайтона» и «Ньюкасла» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:19
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+