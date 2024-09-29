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АПЛ 2026/2027
Ипсвич Таун - Астон Вилла
Ипсвич Таун - Астон Вилла: обзор матча 29 сентября 2024
Ипсвич Таун
29.09.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Астон Вилла
8'
Л. Делап
72'
Л. Делап
15'
М. Роджерс
32'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Астон Вилла
Замена
С. Шмодикс
️️️️
Д. Кларк
90'
+1
Замена
М. Луонго
️️️️
С. Морси
90'
+1
Замена
Д. Херст
️️️️
Л. Делап
90'
+1
84'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Ю. Тилеманс
84'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
О. Уоткинс
84'
Замена
Я. Матсен
️️️️
Л. Динь
Желтая карточка
Д. Гривз
75'
ГОЛ! 2:2!
Л. Делап
Пас отдал
О. Хатчинсон
72'
Замена
У. Бернс
️️️️
Ч. Огбене
69'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
К. Филлипс
69'
64'
Замена
Д. Филоджин
️️️️
Л. Бэйли
64'
Замена
Д. Дуран
️️️️
М. Роджерс
Желтая карточка
А. Туанзебе
54'
46'
Желтая карточка
Л. Динь
Желтая карточка
Л. Делап
45'
+3
Желтая карточка
С. Морси
45'
+2
32'
ГОЛ! 1:2!
О. Уоткинс
Пас отдал
Л. Бэйли
15'
ГОЛ! 1:1!
М. Роджерс
Пас отдал
О. Уоткинс
ГОЛ! 1:0!
Л. Делап
Пас отдал
Д. Кларк
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
47
Джек Кларк
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
(К)
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
15
Джордж Херст
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
Астон Вилла
46
Джо Гаучи
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
22
Джон Дуран
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
4-1-1-3-1
49
Мурич
3
Дэвис
26
О'Ши
3
Гривз
4
Туанзебе
27
Филлипс
8
Морси
27
Огбене
20
Хатчинсон
47
Кларк
19
Делап
4-1-1-2-2
1
Мартинес
15
Конса
34
Карлос
14
Торрес
12
Динь
24
Онана
18
Тилеманс
41
Рэмзи
17
Роджерс
17
Бэйли
11
Уоткинс
8
Морси
21
Луонго
21
Луонго
8
Морси
27
Филлипс
14
Тэйлор
14
Тэйлор
27
Филлипс
47
Кларк
11
Шмодикс
11
Шмодикс
47
Кларк
19
Делап
15
Херст
15
Херст
19
Делап
27
Огбене
7
Бернс
7
Бернс
27
Огбене
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
18
Тилеманс
6
Баркли
6
Баркли
18
Тилеманс
17
Бэйли
11
Филоджин
11
Филоджин
17
Бэйли
17
Роджерс
22
Дуран
22
Дуран
17
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
10
Буэндия
11
Уоткинс
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Астон Вилла
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
46
Джо Гаучи
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
Главный тренер
Киран Маккенна
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ипсвич Таун - Астон Вилла
4
1
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
10
0
Нарушения
10
14
Офсайды
2
1
Количество передач
403
532
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.09
0.82
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ковентри
- : -
01.12.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Портмен Роуд
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