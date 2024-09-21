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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Ипсвич Таун
Саутгемптон - Ипсвич Таун: обзор матча 21 сентября 2024
Саутгемптон
21.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
4
Флинн Даунс
(К)
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Ипсвич Таун
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
20
Омари Хатчинсон
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
21
Массимо Луонго
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
8
Конор Чаплин
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
4-1-3-2
32
Рэмсдейл
18
Тэйлор
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
28
Сугавара
4
Даунс
10
Фрейзер
18
Фернандеш
20
Диблинг
9
Арчер
10
Лаллана
4-1-1-2-2
49
Мурич
26
О'Ши
3
Гривз
4
Туанзебе
3
Дэвис
2
Каюсте
8
Морси
11
Шмодикс
20
Хатчинсон
7
Бернс
19
Делап
Остались в запасе
Саутгемптон
Ипсвич Таун
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
27
Чидозие Огбене
ЛВ
47
Джек Кларк
ПВ
8
Конор Чаплин
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
27
Чидозие Огбене
ЛВ
47
Джек Кларк
ПВ
8
Конор Чаплин
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Киран Маккенна
Статистика матча Саутгемптон - Ипсвич Таун
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
10
Нарушения
16
16
Офсайды
3
1
Количество передач
487
397
Сейвы
5
2
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.49
1.64
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ковентри
- : -
01.12.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Сэм Эллисон
Стадион:
Сент-Мэри
Посещаемость:
31170 из 32689 зрителей (95%)
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