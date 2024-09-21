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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Эвертон
Лестер - Эвертон: обзор матча 21 сентября 2024
Лестер
21.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
9
Джейми Варди
(К)
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
23
Орель Мангала
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
14
Бобби Рид
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
20
Роман Диксон
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
23
Бету
ЦФ
4-2-1-3
1
Хермансен
34
Кристиансен
5
Околи
4
Фас
24
Джастин
4
Ндиди
4
Уинкс
11
Эль-Ханнус
10
Айю
45
Мавидиди
9
Варди
3-2-2-2-1
1
Пикфорд
6
Тарковски
5
Кин
15
Янг
37
Гарнер
23
Мангала
6
Дукуре
7
Ндиайе
35
Линдстрем
11
Макнил
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Лестер
Эвертон
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
14
Бобби Рид
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
31
Асмир Бегович
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
20
Роман Диксон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
14
Бобби Рид
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
20
Роман Диксон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Лестер - Эвертон
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
11
12
Офсайды
2
5
Количество передач
445
334
Сейвы
4
1
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.71
0.97
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 18 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.12.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
1 : 0
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Ингланд
Стадион:
Кинг Пауэр
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