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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 14 сентября 2024
Саутгемптон
14.09.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
35'
М. де Лигт
41'
М. Рэшфорд
90+6'
А. Гарначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
90'
+6
ГОЛ! 0:3!
А. Гарначо
Пас отдал
Д. Далот
87'
Замена
Каземиро
️️️️
М. де Лигт
Замена
Т. Харвуд-Беллис
️️️️
М. Фернандеш
81'
Красная карточка
Д. Стивенс
79'
77'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Л. Мартинес
75'
Желтая карточка
Г. Магуайр
74'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
Н. Мазрауи
73'
Замена
М. Угарте
️️️️
К. Эриксен
73'
Замена
А. Гарначо
️️️️
М. Рэшфорд
Желтая карточка
М. Корне
71'
68'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
Замена
М. Корне
️️️️
Л. Угочукву
64'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Б. Бреретон
64'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Т. Диблинг
63'
Замена
Р. Стюарт
️️️️
К. Арчер
62'
57'
Желтая карточка
К. Эриксен
41'
ГОЛ! 0:2!
М. Рэшфорд
Пас отдал
А. Диалло
35'
ГОЛ! 0:1!
М. де Лигт
Пас отдал
Б. Фернандеш
Пенальти не реализован!
К. Арчер
33'
26'
Желтая карточка
К. Мэйну
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
(К)
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
37
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
15
Тоби Колльер
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Каземиро
ОП
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Рэмсдейл
28
Сугавара
5
Беднарек
5
Стивенс
2
Уокер-Питерс
18
Угочукву
4
Даунс
20
Диблинг
22
Бреретон
18
Фернандеш
9
Арчер
4-1-3-2
24
Онана
2
Далот
4
де Лигт
6
Мартинес
3
Мазрауи
37
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
11
Зиркзее
24
Эриксен
18
Фернандеш
4
Харвуд-Беллис
4
Харвуд-Беллис
18
Фернандеш
20
Диблинг
10
Лаллана
10
Лаллана
20
Диблинг
22
Бреретон
10
Фрейзер
10
Фрейзер
22
Бреретон
18
Угочукву
70
Корне
70
Корне
18
Угочукву
9
Арчер
31
Стюарт
31
Стюарт
9
Арчер
6
Мартинес
35
Эванс
35
Эванс
6
Мартинес
3
Мазрауи
5
Магуайр
5
Магуайр
3
Мазрауи
24
Эриксен
5
Угарте
5
Угарте
24
Эриксен
4
де Лигт
5
Каземиро
5
Каземиро
4
де Лигт
9
Рэшфорд
17
Гарначо
17
Гарначо
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Алтай Баиндыр
ВР
15
Тоби Колльер
ОП
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
15
Тоби Колльер
ОП
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
2
1
4
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
0
7
Нарушения
11
14
Количество передач
465
606
Сейвы
7
3
Точность передач %
87
90
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
0
9
xG (ожидаемые голы)
1.12
2.4
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Сент-Мэри
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