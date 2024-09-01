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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: обзор матча 01 сентября 2024
Манчестер Юнайтед
01.09.2024, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
35'
Л. Диас
42'
Л. Диас
56'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Замена
К. Эриксен
️️️️
Д. Зиркзее
86'
83'
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
76'
Замена
К. Брэдли
️️️️
Т. Александер-Арнольд
76'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Д. Жота
Замена
А. Диалло
️️️️
А. Гарначо
69'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
М. де Лигт
69'
66'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Л. Диас
Желтая карточка
М. де Лигт
65'
56'
ГОЛ! 0:3!
М. Салах
Пас отдал
Д. Собослаи
55'
Желтая карточка
В. ван Дейк
Замена
Т. Колльер
️️️️
Каземиро
46'
Желтая карточка
К. Мэйну
45'
+1
42'
ГОЛ! 0:2!
Л. Диас
Пас отдал
М. Салах
Желтая карточка
Л. Мартинес
40'
35'
ГОЛ! 0:1!
Л. Диас
Пас отдал
М. Салах
Желтая карточка
Д. Зиркзее
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
16
Амад Диалло
ПВ
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Онана
3
Мазрауи
4
де Лигт
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
37
Мэйну
17
Гарначо
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
11
Зиркзее
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
20
Жота
14
Диас
4
де Лигт
5
Магуайр
5
Магуайр
4
де Лигт
5
Каземиро
15
Колльер
15
Колльер
5
Каземиро
11
Зиркзее
24
Эриксен
24
Эриксен
11
Зиркзее
17
Гарначо
16
Диалло
16
Диалло
17
Гарначо
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
14
Диас
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Диас
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
4
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
7
7
Офсайды
0
2
Количество передач
492
453
Сейвы
0
3
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.73
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Олд Траффорд
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