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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Саутгемптон
Брентфорд - Саутгемптон: обзор матча 31 августа 2024
Брентфорд
31.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Саутгемптон
43'
Б. Мбемо
65'
Б. Мбемо
69'
Й. Висса
90+5'
Ю. Сугавара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Саутгемптон
90'
+5
ГОЛ! 3:1!
Ю. Сугавара
Пас отдал
А. Лаллана
82'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Д. Арибо
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
М. Дамсгор
82'
Замена
С. ван ден Берг
️️️️
К. Шаде
75'
Замена
К. Льюис-Поттер
️️️️
В. Янельт
75'
Желтая карточка
Э. Пайннок
74'
ГОЛ! 3:0!
Й. Висса
69'
ГОЛ! 2:0!
Б. Мбемо
Пас отдал
М. Йенсен
65'
56'
Замена
Т. Диблинг
️️️️
Т. Харвуд-Беллис
46'
Замена
К. Арчер
️️️️
А. Армстронг
46'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
У. Смоллбоун
ГОЛ! 1:0!
Б. Мбемо
43'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
К. Айер
39'
Желтая карточка
Б. Мбемо
29'
20'
Желтая карточка
Т. Харвуд-Беллис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Саутгемптон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
(К)
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
26
Юнус Эмре Конак
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
20
Тайлер Диблинг
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
10
Адам Лаллана
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Флеккен
22
Коллинс
2
Пайннок
20
Айер
27
Янельт
23
Нергор
8
Йенсен
24
Дамсгор
9
Висса
19
Мбемо
7
Шаде
3-2-3-1-1
32
Рэмсдейл
5
Беднарек
5
Стивенс
28
Сугавара
2
Уокер-Питерс
4
Харвуд-Беллис
12
Смоллбоун
4
Даунс
18
Арибо
22
Бреретон
10
Армстронг
7
Шаде
4
ван ден Берг
4
ван ден Берг
7
Шаде
20
Айер
2
Расмуссен
2
Расмуссен
20
Айер
24
Дамсгор
14
Карвалью
14
Карвалью
24
Дамсгор
27
Янельт
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
27
Янельт
4
Харвуд-Беллис
20
Диблинг
20
Диблинг
4
Харвуд-Беллис
12
Смоллбоун
18
Фернандеш
18
Фернандеш
12
Смоллбоун
18
Арибо
10
Лаллана
10
Лаллана
18
Арибо
10
Армстронг
9
Арчер
9
Арчер
10
Армстронг
Остались в запасе
Брентфорд
Саутгемптон
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Главный тренер
Томас Франк
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Брентфорд - Саутгемптон
2
1
Всего ударов по воротам
20
18
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
10
7
Офсайды
1
2
Количество передач
351
605
Сейвы
5
4
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
15
9
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
2.73
1.16
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Josh Smith, England
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
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