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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Ньюкасл
Борнмут - Ньюкасл: обзор матча 25 августа 2024
Борнмут
25.08.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
37'
М. Тавернье
76'
Э. Гордон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Ньюкасл
90'
+6
Желтая карточка
Жоэлинтон
89'
Желтая карточка
Д. Берн
89'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Э. Гордон
Желтая карточка
М. Сенеси
88'
Замена
А. Смит
️️️️
Х. Араухо
86'
Замена
Д. Джеббисон
️️️️
М. Тавернье
85'
76'
ГОЛ! 1:1!
Э. Гордон
Пас отдал
Х. Барнс
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Эванилсон
72'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
Д. Клюйверт
72'
70'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Ш. Лонгстафф
69'
Замена
Л. Холл
️️️️
Л. Келли
Замена
А. Скотт
️️️️
Р. Кристи
64'
58'
Замена
Х. Барнс
️️️️
Д. Мерфи
58'
Замена
К. Триппьер
️️️️
В. Ливраменто
ГОЛ! 1:0!
М. Тавернье
Пас отдал
А. Семеньо
37'
Желтая карточка
Р. Кристи
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
(К)
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Эванилсон
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К)
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
8
Алекс Скотт
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Ньюкасл
26
Джон Радди
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
3
Льюис Холл
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
4-1-3-2
33
Нето
6
Керкез
6
Забарный
5
Сенеси
22
Араухо
10
Кук
16
Тавернье
10
Кристи
19
Клюйверт
42
Семеньо
9
Эванилсон
4-2-3-1
1
Поуп
17
Крафт
6
Келли
33
Берн
2
Ливраменто
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
17
Гордон
9
Исак
22
Араухо
15
Смит
15
Смит
22
Араухо
10
Кристи
8
Скотт
8
Скотт
10
Кристи
9
Эванилсон
17
Синистерра
17
Синистерра
9
Эванилсон
19
Клюйверт
11
Уаттара
11
Уаттара
19
Клюйверт
16
Тавернье
29
Джеббисон
29
Джеббисон
16
Тавернье
2
Ливраменто
2
Триппьер
2
Триппьер
2
Ливраменто
23
Мерфи
11
Барнс
11
Барнс
23
Мерфи
6
Келли
3
Холл
3
Холл
6
Келли
8
Лонгстафф
28
Уиллок
28
Уиллок
8
Лонгстафф
17
Гордон
10
Альмирон
10
Альмирон
17
Гордон
Остались в запасе
Борнмут
Ньюкасл
12
Марк Траверс
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
26
Джон Радди
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Борнмут - Ньюкасл
2
2
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
9
Нарушения
19
8
Количество передач
318
492
Сейвы
4
3
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
11
12
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.21
1.61
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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