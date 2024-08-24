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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Вест Хэм
Кристал Пэлас - Вест Хэм: обзор матча 24 августа 2024
Кристал Пэлас
24.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Вест Хэм
67'
Т. Соучек
72'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Вест Хэм
89'
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
Эмерсон
88'
Замена
Ж. Тодибо
️️️️
М. Кудус
Замена
Д. Шлупп
️️️️
К. Ричардс
82'
78'
Замена
Э. Альварес
️️️️
Т. Соучек
72'
ГОЛ! 0:2!
Д. Боуэн
Пас отдал
М. Килман
Замена
И. Сарр
️️️️
О. Эдуард
71'
67'
ГОЛ! 0:1!
Т. Соучек
63'
Желтая карточка
Т. Соучек
63'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
В. Цоуфал
Замена
Д. Камада
️️️️
Ж. Лерма
63'
62'
Замена
А. Ван-Биссака
️️️️
М. Антонио
Желтая карточка
Ж. Лерма
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
(К)
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
18
Даичи Камада
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Хендерсон
26
Ричардс
6
Гехи
4
Рияд
3
Митчелл
27
Муньос
20
Уортон
8
Лерма
10
Эзе
29
Эдуард
14
Матета
4-1-1-3-1
23
Ареоля
34
Цоуфал
15
Мавропанос
3
Килман
33
Эмерсон
28
Соучек
2
Родригес
20
Боуэн
11
Пакета
20
Кудус
18
Антонио
26
Ричардс
27
Шлупп
27
Шлупп
26
Ричардс
8
Лерма
18
Камада
18
Камада
8
Лерма
29
Эдуард
7
Сарр
7
Сарр
29
Эдуард
33
Эмерсон
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
33
Эмерсон
20
Кудус
20
Тодибо
20
Тодибо
20
Кудус
18
Антонио
29
Ван-Биссака
29
Ван-Биссака
18
Антонио
28
Соучек
4
Альварес
4
Альварес
28
Соучек
34
Цоуфал
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
34
Цоуфал
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вест Хэм
26
Сэм Джонстон
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
22
Лукаш Фабиански
ВР
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Кристал Пэлас - Вест Хэм
1
1
Всего ударов по воротам
14
18
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
16
Офсайды
3
2
Количество передач
549
384
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
8
10
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.4
1.42
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
04.12.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
1 : 0
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Селхарст Парк
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