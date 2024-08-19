Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Тоттенхэм
Лестер - Тоттенхэм: обзор матча 19 августа 2024
Лестер
19.08.2024, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
57'
Д. Варди
29'
П. Порро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Тоттенхэм
Желтая карточка
В. Фас
90'
+8
90'
+2
Замена
Ришарлисон
️️️️
Х. Сон
90'
+2
Замена
Д. Спенс
️️️️
П. Порро
Замена
К. МакАтир
️️️️
Б. Рид
86'
79'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Д. Мэддисон
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Ф. Буонанотте
79'
Замена
С. Мавидиди
️️️️
Д. Варди
79'
78'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Б. Джонсон
78'
Замена
Л. Бергвалл
️️️️
П. Сарр
78'
Замена
А. Грей
️️️️
Р. Бентанкур
64'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
ГОЛ! 1:1!
Д. Варди
Пас отдал
И. Фатаву
57'
29'
ГОЛ! 0:1!
П. Порро
Пас отдал
Д. Мэддисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
9
Джейми Варди
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
9
Томас Кэннон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
15
Лукас Бергвалл
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-2-3-1
1
Хермансен
34
Кристиансен
4
Фас
23
Вестергор
24
Джастин
4
Ндиди
4
Уинкс
14
Рид
10
Буонанотте
7
Фатаву
9
Варди
4-2-3-1
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
29
Сарр
30
Бентанкур
7
Сон
10
Мэддисон
22
Джонсон
19
Соланке
10
Буонанотте
34
Сумаре
34
Сумаре
10
Буонанотте
14
Рид
20
МакАтир
20
МакАтир
14
Рид
9
Варди
45
Мавидиди
45
Мавидиди
9
Варди
23
Порро
99
Спенс
99
Спенс
23
Порро
29
Сарр
15
Бергвалл
15
Бергвалл
29
Сарр
10
Мэддисон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
10
Мэддисон
7
Сон
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
7
Сон
30
Бентанкур
14
Грей
14
Грей
30
Бентанкур
22
Джонсон
11
Вернер
11
Вернер
22
Джонсон
Остались в запасе
Лестер
Тоттенхэм
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Лестер - Тоттенхэм
1
1
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
13
Нарушения
11
12
Офсайды
2
1
Количество передач
268
666
Сейвы
5
2
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.02
1.23
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 18 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.12.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
1 : 0
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Кинг Пауэр
Новости команд
Все
Лестер
Тоттенхэм
АПЛ: шансы «Сандерленда» и «Тоттенхэма» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:29
Мудрик не знал, что Украина – это страна, а не город
26 ноября
7
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
АПЛ: шансы «Сандерленда» и «Тоттенхэма» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:29
Мудрик не знал, что Украина – это страна, а не город
26 ноября
7
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+