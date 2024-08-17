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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Саутгемптон
Ньюкасл - Саутгемптон: обзор матча 17 августа 2024
Ньюкасл
17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
45'
Жоэлинтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Саутгемптон
90'
+4
Желтая карточка
С. Эдози
81'
Замена
С. Амо-Амейав
️️️️
Я. Беднарек
81'
Замена
К. Алькарас
️️️️
К. Уокер-Питерс
Желтая карточка
Д. Берн
74'
73'
Желтая карточка
Т. Харвуд-Беллис
71'
Замена
К. Арчер
️️️️
Б. Бреретон
70'
Замена
Т. Диблинг
️️️️
Д. Арибо
Замена
Л. Келли
️️️️
Л. Холл
70'
Замена
Х. Барнс
️️️️
Э. Гордон
70'
46'
Замена
С. Эдози
️️️️
Ю. Сугавара
45'
+3
Желтая карточка
Д. Стивенс
ГОЛ! 1:0!
Жоэлинтон
Пас отдал
А. Исак
45'
Замена
Э. Крафт
️️️️
Д. Мерфи
30'
28'
Желтая карточка
Б. Бреретон
Красная карточка
Ф. Шер
28'
Желтая карточка
Л. Холл
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К)
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Джек Стивенс
(К)
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
24
Карлос Алькарас
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
3-3-3-1
1
Поуп
5
Шер
33
Берн
2
Ливраменто
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
3
Холл
17
Гордон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
9
Исак
3-2-3-1-1
29
МакКарти
5
Стивенс
28
Сугавара
5
Беднарек
2
Уокер-Питерс
4
Харвуд-Беллис
12
Смоллбоун
4
Даунс
18
Арибо
22
Бреретон
10
Армстронг
3
Холл
6
Келли
6
Келли
3
Холл
23
Мерфи
17
Крафт
17
Крафт
23
Мерфи
17
Гордон
11
Барнс
11
Барнс
17
Гордон
2
Уокер-Питерс
24
Алькарас
24
Алькарас
2
Уокер-Питерс
18
Арибо
20
Диблинг
20
Диблинг
18
Арибо
5
Беднарек
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
5
Беднарек
28
Сугавара
23
Эдози
23
Эдози
28
Сугавара
22
Бреретон
9
Арчер
9
Арчер
22
Бреретон
Остались в запасе
Ньюкасл
Саутгемптон
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Джо Ламли
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Ньюкасл - Саутгемптон
2
1
4
Всего ударов по воротам
3
19
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
12
Нарушения
15
16
Офсайды
1
2
Количество передач
179
638
Сейвы
3
0
Точность передач %
64
89
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
2
10
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
0.25
1.62
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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