Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ипсвич Таун - Ливерпуль
Ипсвич Таун - Ливерпуль: обзор матча 17 августа 2024
Ипсвич Таун
17.08.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
60'
Д. Жота
65'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Ливерпуль
90'
+5
Желтая карточка
К. Гакпо
79'
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
79'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Д. Жота
77'
Замена
К. Брэдли
️️️️
Т. Александер-Арнольд
Замена
С. Шмодикс
️️️️
А. Туанзебе
74'
Замена
А. Аль-Хамади
️️️️
Л. Делап
74'
65'
ГОЛ! 0:2!
М. Салах
Замена
М. Харнесс
️️️️
К. Чаплин
65'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
М. Луонго
65'
60'
ГОЛ! 0:1!
Д. Жота
Пас отдал
М. Салах
Замена
Б. Джонсон
️️️️
У. Бернс
57'
46'
Замена
И. Конате
️️️️
Д. Куанса
Желтая карточка
У. Бернс
24'
Желтая карточка
О. Хатчинсон
13'
Желтая карточка
Л. Вулфенден
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Ипсвич Таун
1
Киран Сликер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Джек Тэйлор
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
10
Маркус Харнесс
ПВ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
3-2-1-4
28
Уолтон
3
Дэвис
3
Гривз
4
Туанзебе
21
Луонго
8
Морси
20
Хатчинсон
19
Делап
26
Вулфенден
7
Бернс
8
Чаплин
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
Куанса
4
ван Дейк
3
Робертсон
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
14
Диас
20
Жота
7
Бернс
2
Джонсон
2
Джонсон
7
Бернс
21
Луонго
14
Тэйлор
14
Тэйлор
21
Луонго
4
Туанзебе
11
Шмодикс
11
Шмодикс
4
Туанзебе
8
Чаплин
10
Харнесс
10
Харнесс
8
Чаплин
19
Делап
12
Аль-Хамади
12
Аль-Хамади
19
Делап
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
4
Куанса
16
Конате
16
Конате
4
Куанса
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
20
Жота
18
Гакпо
18
Гакпо
20
Жота
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Ливерпуль
1
Киран Сликер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Киран Маккенна
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Киран Сликер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Ипсвич Таун - Ливерпуль
3
1
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
10
Нарушения
9
18
Офсайды
5
0
Количество передач
345
557
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.46
2.75
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ковентри
- : -
01.12.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Портмен Роуд
Новости команд
Все
Ипсвич Таун
Ливерпуль
«Ипсвич Таун» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:57
Топ-10 лучших исполнителей штрафных в истории АПЛ
Вчера, 14:50
АПЛ: шансы «Эвертона» и «Ливерпуля» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:16
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
27 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Ипсвич Таун» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:57
Топ-10 лучших исполнителей штрафных в истории АПЛ
Вчера, 14:50
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
27 ноября
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ: шансы «Эвертона» и «Ливерпуля» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:16
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
25 ноября
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
24 ноября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+