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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Сокол
Алания - Сокол: обзор матча 22 марта 2025
Алания
22.03.2025, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Сокол
40'
А. Хугаев
88'
Р. Гогниев
24'
В. Ковачевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Сокол
Замена
И. Дудаев
️️️️
В. Нафиков
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Р. Гогниев
88'
74'
Замена
В. Бабаев
️️️️
С. Вукич
69'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
И. Дэвид Ндука
Замена
Р. Гогниев
️️️️
А. Козырев
65'
60'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
Д. Сасин
60'
Замена
Д. Бегун
️️️️
И. Чуриков
Замена
С. Качмазов
️️️️
Д. Черткоев
60'
Желтая карточка
А. Козырев
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Хугаев
40'
24'
ГОЛ! 0:1!
В. Ковачевич
20'
Желтая карточка
С. Вукич
11'
Пенальти не реализован!
Д. Сасин
Красная карточка
Р. Дауров
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
21
Артур Козырев
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
11
Дато Черткоев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Сокол
33
Никита Карабашев
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
8
Гиорги Кантария
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
11
Илья Порохов
ПВ
9
Стефан Вукич
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Алания
24
Алил Магомедов
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Заур Датиев
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ЦЗ
28
Инал Дудаев
ЦП
99
Сослан Макоев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
15
Георгий Каргинов
АП
57
Давид Тепсикоев
ПВ
86
Майрам Дзестелов
ЦФ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
3-3-2-2
23
Натабашвили
6
Ышык
37
Чирков
19
Бутаев
71
Казанцев
8
Хугаев
17
Дауров
9
Закиров
21
Козырев
23
Нафиков
11
Черткоев
3-3-1-2-1
33
Карабашев
13
Иванов
5
Ковачевич
18
Лепский
77
Юзепчук
8
Кантария
2
Чуриков
18
Ндука
11
Порохов
77
Сасин
9
Вукич
11
Черткоев
4
Качмазов
4
Качмазов
11
Черткоев
23
Нафиков
28
Дудаев
28
Дудаев
23
Нафиков
21
Козырев
27
Гогниев
27
Гогниев
21
Козырев
2
Чуриков
57
Бегун
57
Бегун
2
Чуриков
18
Ндука
20
Полубояринов
20
Полубояринов
18
Ндука
9
Вукич
11
Бабаев
11
Бабаев
9
Вукич
77
Сасин
7
Гурциев
7
Гурциев
77
Сасин
Остались в запасе
Алания
Сокол
24
Алил Магомедов
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ЦЗ
99
Сослан Макоев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
15
Георгий Каргинов
АП
57
Давид Тепсикоев
ПВ
86
Майрам Дзестелов
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
24
Алил Магомедов
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ЦЗ
99
Сослан Макоев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
15
Георгий Каргинов
АП
57
Давид Тепсикоев
ПВ
86
Майрам Дзестелов
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Алания - Сокол
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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