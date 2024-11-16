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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Сокол
Уфа - Сокол: обзор матча 16 ноября 2024
Уфа
16.11.2024, суббота, 13:00
Россия. Первая лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Сокол
49'
А. Анисимов
58'
М. Агеян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Сокол
Желтая карточка
А. Шаваев
90'
+1
Замена
Ш. Исаев
️️️️
Р. Пасевич
90'
Замена
Р. Гыстаров
️️️️
А. Анисимов
86'
Замена
А. Шаваев
️️️️
Н. Мацхарашвили
86'
84'
Замена
Ш. Саадуев
️️️️
А. Гуз
Замена
В. Адаев
️️️️
В. Ложкин
81'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
А. Перченок
81'
Желтая карточка
В. Ложкин
78'
74'
Замена
Р. Ермолин
️️️️
А. Максименко
74'
Замена
В. Шпитальный
️️️️
Д. Сасин
64'
Замена
В. Самко
️️️️
Р. Юзепчук
Желтая карточка
А. Перченок
59'
ГОЛ! 2:0!
М. Агеян
58'
ГОЛ! 1:0!
А. Анисимов
49'
42'
Желтая карточка
Д. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
11
Артем Гуренко
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Баклов
5
Кутин
62
Карпов
44
Корнюшин
17
Анисимов
20
Мацхарашвили
97
Пасевич
88
Агеян
11
Гуренко
25
Ложкин
7
Перченок
3-3-1-3
13
Косаревский
27
Молодцов
2
Чуриков
13
Иванов
77
Юзепчук
8
Гуз
51
Синяк
20
Полубояринов
9
Максименко
77
Сасин
11
Бабаев
7
Перченок
89
Стоцкий
89
Стоцкий
7
Перченок
17
Анисимов
10
Гыстаров
10
Гыстаров
17
Анисимов
20
Мацхарашвили
8
Шаваев
8
Шаваев
20
Мацхарашвили
97
Пасевич
8
Исаев
8
Исаев
97
Пасевич
25
Ложкин
9
Адаев
9
Адаев
25
Ложкин
9
Максименко
69
Ермолин
69
Ермолин
9
Максименко
8
Гуз
10
Саадуев
10
Саадуев
8
Гуз
77
Юзепчук
70
Самко
70
Самко
77
Юзепчук
77
Сасин
9
Шпитальный
9
Шпитальный
77
Сасин
Остались в запасе
Уфа
Сокол
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Уфа - Сокол
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
4 : 1
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
4 : 1
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
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Сокол
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18.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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