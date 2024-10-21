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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Торпедо
Тюмень - Торпедо: обзор матча 21 октября 2024
Тюмень
21.10.2024, понедельник, 17:00
Россия. Первая лига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Торпедо
18'
М. Максимов
45'
И. Манелов
67'
А. Корян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тюмень - Торпедо
90'
Желтая карточка
М. Аруна Камара
84'
Замена
Р. Байтуков
️️️️
Б. Роганович
Замена
И. Петухов
️️️️
Д. Кленкин
72'
Замена
Д. Талалай
️️️️
А. Коротаев
72'
67'
ГОЛ! 0:3!
А. Корян
63'
Замена
А. Корян
️️️️
И. Горбунов
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Савинов
61'
Желтая карточка
Д. Шавлохов
55'
46'
Замена
М. Аруна Камара
️️️️
В. Галкин
45'
ГОЛ! 0:2!
И. Манелов
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Максимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Тюмень
16
Вячеслав Эргардт
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
4-1-3-2
1
Гошев
72
Бем
30
Шавлохов
34
Храмцов
13
Петров
4
Кленкин
32
Кулишев
10
Савинов
70
Марьянов
24
Коротаев
11
Карпов
4-1-1-3-1
16
Ботнарь
3
Коледин
15
Данилкин
4
Бородин
90
Роганович
97
Чурич
52
Нетфуллин
2
Манелов
90
Галкин
17
Горбунов
21
Максимов
4
Кленкин
52
Петухов
52
Петухов
4
Кленкин
24
Коротаев
8
Талалай
8
Талалай
24
Коротаев
10
Савинов
31
Ткачук
31
Ткачук
10
Савинов
90
Роганович
26
Байтуков
26
Байтуков
90
Роганович
90
Галкин
33
Камара
33
Камара
90
Галкин
17
Горбунов
77
Корян
77
Корян
17
Горбунов
Остались в запасе
Тюмень
Торпедо
16
Вячеслав Эргардт
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
90
Ислам Мокаев
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
16
Вячеслав Эргардт
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
90
Ислам Мокаев
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Тюмень - Торпедо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Богдан Головко
(Волгоград)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Виталий Жолобов (Волжский)
Резервный судья:
Игорь Капленков (Москва)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Николай Левников (Сочи)
Стадион:
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