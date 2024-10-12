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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Сокол
Торпедо - Сокол: обзор матча 12 октября 2024
Торпедо
12.10.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 14 тур
5 : 0
Завершен
Сокол
12'
С. Бородин
15'
И. Манелов
26'
В. Галкин
51'
Р. Нетфуллин
57'
Р. Нетфуллин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Сокол
90'
+3
Желтая карточка
А. Дудиев
Замена
В. Шитов
️️️️
И. Манелов
77'
77'
Замена
А. Дудиев
️️️️
В. Самко
Замена
А. Корян
️️️️
М. Максимов
70'
67'
Замена
А. Молодцов
️️️️
И. Чуриков
62'
Желтая карточка
И. Чуриков
61'
Замена
Р. Ермолин
️️️️
Д. Сасин
60'
Замена
В. Бабаев
️️️️
Ш. Саадуев
Замена
А. Соколов
️️️️
И. Горбунов
60'
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Р. Нетфуллин
57'
ГОЛ! 4:0!
Р. Нетфуллин
51'
46'
Замена
В. Шпитальный
️️️️
А. Максименко
Замена
Р. Байтуков
️️️️
Г. Шевченко
46'
ГОЛ! 3:0!
В. Галкин
26'
ГОЛ! 2:0!
И. Манелов
15'
ГОЛ! 1:0!
С. Бородин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
8
Александр Гуз
ОП
8
Никита Капленко
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Ботнарь
90
Роганович
4
Бородин
15
Данилкин
99
Шевченко
97
Чурич
52
Нетфуллин
17
Горбунов
90
Галкин
2
Манелов
21
Максимов
3-2-1-3-1
13
Косаревский
77
Юзепчук
13
Иванов
2
Чуриков
8
Гуз
8
Капленко
20
Полубояринов
9
Максименко
10
Саадуев
70
Самко
77
Сасин
99
Шевченко
26
Байтуков
26
Байтуков
99
Шевченко
17
Горбунов
18
Соколов
18
Соколов
17
Горбунов
21
Максимов
77
Корян
77
Корян
21
Максимов
2
Манелов
17
Шитов
17
Шитов
2
Манелов
70
Самко
8
Дудиев
8
Дудиев
70
Самко
2
Чуриков
27
Молодцов
27
Молодцов
2
Чуриков
77
Сасин
69
Ермолин
69
Ермолин
77
Сасин
10
Саадуев
11
Бабаев
11
Бабаев
10
Саадуев
9
Максименко
9
Шпитальный
9
Шпитальный
9
Максименко
Остались в запасе
Торпедо
Сокол
23
Егор Бабурин
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Торпедо - Сокол
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Стадион:
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