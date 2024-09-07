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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Уфа
Шинник - Уфа: обзор матча 07 сентября 2024
Шинник
07.09.2024, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Уфа
84'
Т. Жамалетдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Уфа
ГОЛ! 1:0!
Т. Жамалетдинов
84'
Замена
Р. Куль
️️️️
Д. Самойлов
80'
Замена
П. Шакуро
️️️️
А. Косогоров
80'
Замена
Е. Синицын
️️️️
Д. Сухомлинов
71'
Замена
С. Фофана
️️️️
Н. Гбамбле
62'
61'
Замена
К. Муллин
️️️️
В. Ложкин
60'
Замена
Р. Гыстаров
️️️️
В. Адаев
46'
Замена
Н. Мацхарашвили
️️️️
А. Анисимов
45'
+3
Желтая карточка
А. Перченок
29'
Желтая карточка
Ш. Исаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
89
Бен Загре
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
97
Роман Пасевич
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
8
Шамиль Исаев
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
46
Егор Синицын
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Уфа
23
Рем Саитгареев
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
4-1-2-2-1
95
Вамбольт
89
Загре
42
Джон
27
Черный
2
Косогоров
38
Алейников
5
Зинков
15
Самойлов
8
Сухомлинов
84
Гбамбле
9
Федоров
3-1-3-3
40
Чернов
5
Кутин
62
Карпов
38
Захаров
17
Анисимов
7
Перченок
8
Исаев
97
Пасевич
25
Ложкин
9
Адаев
11
Гуренко
2
Косогоров
90
Шакуро
90
Шакуро
2
Косогоров
84
Гбамбле
19
Фофана
19
Фофана
84
Гбамбле
8
Сухомлинов
46
Синицын
46
Синицын
8
Сухомлинов
15
Самойлов
78
Куль
78
Куль
15
Самойлов
9
Адаев
10
Гыстаров
10
Гыстаров
9
Адаев
17
Анисимов
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
17
Анисимов
25
Ложкин
9
Муллин
9
Муллин
25
Ложкин
Остались в запасе
Шинник
Уфа
1
Сергей Айдаров
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
23
Рем Саитгареев
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
23
Рем Саитгареев
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Шинник - Уфа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Шинник
Посещаемость:
2834 из 22990 зрителей (12%)
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