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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Енисей
Алания - Енисей: обзор матча 10 августа 2024
Алания
10.08.2024, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Енисей
59'
А. Гилязетдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Енисей
90'
+1
Желтая карточка
А. Мазурин
87'
Замена
А. Мазурин
️️️️
А. Гилязетдинов
Замена
A. Dryaev
️️️️
Т. Гаглоев
80'
Замена
Д. Кокоев
️️️️
П. Долгов
69'
Замена
Э. Губиев
️️️️
А. Бутаев
69'
Замена
А. Хугаев
️️️️
С. Макаров
69'
63'
Желтая карточка
А. Чуканов
Замена
Н. Абдоков
️️️️
А. Чочиев
61'
59'
ГОЛ! 0:1!
А. Гилязетдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
8
Алан Хугаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
23
Виктор Нафиков
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
61
Arsen Dryaev
ЦФ
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
87
Андрей Мазурин
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
3-4-1-1-1
25
Солдатенко
15
Плиев
5
Багаев
5
Татаев
45
Москаленчик
15
Цаллагов
6
Макаров
19
Бутаев
30
Гаглоев
11
Чочиев
91
Долгов
4-2-2-2
23
Антипин
12
Ширяев
96
Рукас
3
Цесь
33
Масловский
90
Ломакин
77
Самойлов
7
Чуканов
20
Шипунов
9
Савельев
43
Гилязетдинов
19
Бутаев
77
Губиев
77
Губиев
19
Бутаев
6
Макаров
8
Хугаев
8
Хугаев
6
Макаров
91
Долгов
17
Кокоев
17
Кокоев
91
Долгов
11
Чочиев
99
Абдоков
99
Абдоков
11
Чочиев
30
Гаглоев
61
61
30
Гаглоев
43
Гилязетдинов
87
Мазурин
87
Мазурин
43
Гилязетдинов
Остались в запасе
Алания
Енисей
88
Уильямс Чимези
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
23
Виктор Нафиков
ЦП
Главный тренер
Султан Тазабаев
50
Егор Шамов
ВР
16
Роман Денисов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
88
Уильямс Чимези
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
23
Виктор Нафиков
ЦП
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
16
Роман Денисов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Алания - Енисей
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Помощники судьи:
Эдуард Шарипов (Уфа)
Арсений Новиков (Подольск)
Резервный судья:
Ваге Чичилян (Бронницы)
Делегат:
Максим Шаров (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Николай Объедков (Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
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