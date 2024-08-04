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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - КАМАЗ
Родина - КАМАЗ: обзор матча 04 августа 2024
Родина
04.08.2024, воскресенье, 20:00
Россия. Первая лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
КАМАЗ
89'
Д. Караев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - КАМАЗ
Желтая карточка
А. Клещенко
90'
+4
90'
+3
Замена
А. Дерюгин
️️️️
П. Горелов
89'
ГОЛ! 0:1!
Д. Караев
Желтая карточка
Л. Мусаев
83'
Замена
М. Данилин
️️️️
Й. Рейна
80'
Замена
Д. Шайхтдинов
️️️️
М. Рядно
80'
77'
Замена
Д. Караев
️️️️
Р. Защепкин
74'
Замена
Р. Апеков
️️️️
Р. Акбашев
74'
Замена
Б. Фартуна
️️️️
А. Абрамов
74'
Замена
С. Ратников
️️️️
С. Абдуллаев
Замена
Д. Шадринцев
️️️️
А. Сокол
70'
Замена
А. Юшин
️️️️
А. Калмыков
62'
Желтая карточка
Й. Рейна
60'
37'
Пенальти не реализован!
Р. Акбашев
36'
Желтая карточка
А. Гюрджан
17'
Желтая карточка
Д. Маругин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Газзаев
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
6
Иван Козлов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
КАМАЗ
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
2
Давид Хубаев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
53
Александр Дерюгин
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
3-3-2-2
16
Корякин
24
Клещенко
26
Мещанинов
88
Сокол
68
Рядно
6
Фищенко
55
Крижан
38
Мусаев
72
Гордюшенко
90
Калмыков
10
Рейна
3-4-1-2
31
Анисимов
4
Кусяпов
22
Гюрджан
3
Маругин
4
Абрамов
21
Горелов
6
Козлов
13
Почивалин
99
Акбашев
11
Абдуллаев
10
Защепкин
88
Сокол
15
Шадринцев
15
Шадринцев
88
Сокол
68
Рядно
43
Шайхтдинов
43
Шайхтдинов
68
Рядно
10
Рейна
30
Данилин
30
Данилин
10
Рейна
90
Калмыков
7
Юшин
7
Юшин
90
Калмыков
99
Акбашев
11
Апеков
11
Апеков
99
Акбашев
10
Защепкин
10
Караев
10
Караев
10
Защепкин
11
Абдуллаев
5
Ратников
5
Ратников
11
Абдуллаев
21
Горелов
53
Дерюгин
53
Дерюгин
21
Горелов
4
Абрамов
33
Фартуна
33
Фартуна
4
Абрамов
Остались в запасе
Родина
КАМАЗ
1
Сергей Айдаров
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
70
Владислав Самко
ЛВ
Главный тренер
Владимир Газзаев
1
Дмитрий Герасимов
ВР
2
Давид Хубаев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
70
Владислав Самко
ЛВ
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
2
Давид Хубаев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Газзаев
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Родина - КАМАЗ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Помощники судьи:
Сергей Ядров (Калининград)
Артур Тиракъянц (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Игорь Капленков (Москва)
Делегат:
Илья Рабин (Московская область)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
Сапсан Арена
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