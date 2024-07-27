Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Торпедо
Енисей - Торпедо: обзор матча 27 июля 2024
Енисей
27.07.2024, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо
90+4'
Р. Нетфуллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Торпедо
90'
+6
Желтая карточка
С. Бородин
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
Р. Нетфуллин
89'
Замена
Б. Роганович
️️️️
И. Насыров
Желтая карточка
М. Ширяев
79'
Замена
М. Ширяев
️️️️
А. Гилязетдинов
78'
Замена
Р. Денисов
️️️️
А. Чуканов
69'
Желтая карточка
А. Масловский
61'
46'
Замена
М. Чурич
️️️️
И. Коновалов
46'
Замена
И. Горбунов
️️️️
В. Шитов
37'
Желтая карточка
В. Шитов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
19
Денис Тихонов
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
16
Роман Денисов
ОП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
14
Денис Федоренко
ЦФ
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
97
Марио Чурич
ОП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
38
Александр Чупаев
ЦФ
3-2-3-2
23
Антипин
33
Масловский
3
Цесь
96
Рукас
90
Ломакин
77
Самойлов
19
Тихонов
20
Шипунов
7
Чуканов
9
Савельев
43
Гилязетдинов
4-2-3-1
23
Бабурин
99
Шевченко
4
Бородин
15
Данилкин
77
Насыров
52
Нетфуллин
17
Коновалов
17
Шитов
8
Шамкин
2
Манелов
29
Апонца
43
Гилязетдинов
12
Ширяев
12
Ширяев
43
Гилязетдинов
7
Чуканов
16
Денисов
16
Денисов
7
Чуканов
77
Насыров
90
Роганович
90
Роганович
77
Насыров
17
Коновалов
97
Чурич
97
Чурич
17
Коновалов
17
Шитов
17
Горбунов
17
Горбунов
17
Шитов
Остались в запасе
Енисей
Торпедо
50
Егор Шамов
ВР
83
Максим Лайкин
ОП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
14
Денис Федоренко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
95
Михаил Волков
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
83
Максим Лайкин
ОП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
14
Денис Федоренко
ЦФ
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Енисей - Торпедо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Карпов
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Денис Мирошник (Ставрополь)
Алексей Линкин (Воронеж)
Резервный судья:
Артем Петренко (Новосибирск)
Делегат:
Полина Папыева (Москва)
Инспектор:
Александр Лапин (Уфа)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Енисей
Торпедо
В Госдуме отреагировали на драку во время матча «Торпедо»
Вчера, 12:35
2
Аршавин раскритиковал «Торпедо»: «Неужели не могут себе позволить?»
Вчера, 09:17
2
Заявление ФНЛ о драке на матче «Торпедо» – «СКА-Хабаровск»
27 ноября
3
На матче Первой лиги произошла массовая драка болельщиков
27 ноября
10
«Торпедо» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
23 ноября
1
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
21 ноября
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
В Госдуме отреагировали на драку во время матча «Торпедо»
Вчера, 12:35
2
Аршавин раскритиковал «Торпедо»: «Неужели не могут себе позволить?»
Вчера, 09:17
2
Заявление ФНЛ о драке на матче «Торпедо» – «СКА-Хабаровск»
27 ноября
3
На матче Первой лиги произошла массовая драка болельщиков
27 ноября
10
«Торпедо» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+