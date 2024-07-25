Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Перу. Лига 1
Альянса Атлетико - Мельгар
Альянса Атлетико - Мельгар: обзор матча 25 июля 2024
Альянса Атлетико
25.07.2024, четверг, 21:00
Перу. Лига 1, 3 тур
3 : 1
Завершен
Мельгар
14'
A. Fernández
77'
J. Mendieta
90+3'
R. Espinosa
49'
L. Galeano
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альянса Атлетико - Мельгар
ГОЛ! 3:1!
R. Espinosa
Пас отдал
J. Canela
90'
+3
85'
Замена
K. Sandoval
️️️️
T. MartÃnez
Замена
C. Flores
️️️️
A. Fernández
83'
79'
Желтая карточка
S. Cavero
ГОЛ! 2:1!
J. Mendieta
77'
72'
Замена
S. Cavero
️️️️
P. Reyna
Замена
J. Mendieta
️️️️
R. Castro
71'
Замена
R. Espinosa
️️️️
A. Milesi
71'
Замена
G. Larios
️️️️
S. Arias
63'
49'
ГОЛ! 1:1!
L. Galeano
46'
Замена
J. Caceres
️️️️
J. Pierre Archimbaud
46'
Замена
М. Ласо
️️️️
A. Ramos
46'
Замена
К. Кабрера
️️️️
B. Blando
ГОЛ! 1:0!
A. Fernández
Пас отдал
R. Castro
14'
Желтая карточка
S. Arias
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альянса Атлетико
22
Diego Melián
ВР
4
Aldair Perleche
ЦЗ
4
José Villegas
ЦЗ
44
Horacio Benincasa
ЦЗ
3
Alessandro Milesi
ЦЗ
15
Hernan Lupu
ЦЗ
5
Santiago Arias
ЦП
5
Federico Illanes
ЦП
7
Rodrigo Castro
ЦП
80
Jeremy Canela
ЦП
99
Adrián Fernández
(К)
ЦФ
Главный тренер
Лусиано Тейлер
Мельгар
12
Карлос Каседа
ВР
98
Alejandro Ramos
ЦЗ
6
Leonel Galeano
ЦЗ
3
Leonel González
ЦЗ
19
Paolo Reyna
ЦЗ
66
Horacio Orzan
ЦП
29
Jean Pierre Archimbaud
ЦП
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
11
Brian Blando
ЦФ
7
Cristian Bordacahar
ЦФ
9
Bernardo Cuesta
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
Альянса Атлетико
95
Daniel Prieto
ВР
14
Luiggi Alburqueque
ЦЗ
19
Jesus Mendieta
ЦЗ
16
Stefano Fernández
ЦП
8
Christian Flores
ЦП
11
Guillermo Larios
ЦФ
9
Renato Espinosa
ЦФ
17
Hideyoshi Arakaki
ЦФ
23
Roberto Siucho
ЦФ
Мельгар
1
Ricardo Farro
ВР
14
Sebastian Cavero
ЦЗ
33
Матиас Ласо
ЦЗ
4
Diego Rodríguez
ЦЗ
16
Jefferson Caceres
ЦП
4
Алексис Ариас
ЦП
24
Walter Tandazo
ЦП
17
Кенжи Кабрера
ЦП
10
Kevin Sandoval
ЦП
3-2-4-1
22
44
3
15
4
4
5
7
80
5
99
4-3-3
12
Каседа
6
3
19
98
66
29
23
9
7
11
7
19
19
7
99
8
8
99
5
11
11
5
3
9
9
3
19
14
14
19
98
33
Ласо
33
Ласо
98
29
16
16
29
11
17
Кабрера
17
Кабрера
11
23
10
10
23
Остались в запасе
Альянса Атлетико
Мельгар
95
Daniel Prieto
ВР
14
Luiggi Alburqueque
ЦЗ
16
Stefano Fernández
ЦП
17
Hideyoshi Arakaki
ЦФ
23
Roberto Siucho
ЦФ
Главный тренер
Лусиано Тейлер
1
Ricardo Farro
ВР
4
Diego Rodríguez
ЦЗ
4
Алексис Ариас
ЦП
24
Walter Tandazo
ЦП
Главный тренер
Пабло де Мунер
Остались в запасе
95
Daniel Prieto
ВР
14
Luiggi Alburqueque
ЦЗ
16
Stefano Fernández
ЦП
17
Hideyoshi Arakaki
ЦФ
23
Roberto Siucho
ЦФ
Остались в запасе
1
Ricardo Farro
ВР
4
Diego Rodríguez
ЦЗ
4
Алексис Ариас
ЦП
24
Walter Tandazo
ЦП
Главный тренер
Лусиано Тейлер
Главный тренер
Пабло де Мунер
Статистика матча Альянса Атлетико - Мельгар
1
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
16
8
Офсайды
1
0
Количество передач
296
367
Сейвы
0
1
Точность передач %
64
72
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 17 тур
Альянса Атлетико
1 : 1
18.11.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 16 тур
Кахамарка
2 : 0
07.11.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 15 тур
Альянса Атлетико
1 : 0
31.10.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 14 тур
Альянса Атлетико
3 : 2
28.10.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 13 тур
Спорт Уанкайо
4 : 1
24.10.2026
Альянса Атлетико
Мельгар
Перу. Лига 1, 17 тур
Альянса Атлетико
1 : 1
18.11.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 16 тур
Мельгар
2 : 1
08.11.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Уанкайо
2 : 0
02.11.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 14 тур
Мельгар
1 : 1
30.10.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 13 тур
УТ де Кахамарка
1 : 2
23.10.2026
Мельгар
Информация о матче
Стадион:
Estadio Campeones del 36, Sullana
Новости команд
Все
Альянса Атлетико
Мельгар
«Макара» – «Альянса Атлетико»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 2.02
21 мая
«Макара» – «Альянса Атлетико»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 2.02
21 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+