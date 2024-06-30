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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Родина
Локомотив - Родина: обзор матча 30 июня 2024
Локомотив
30.06.2024, воскресенье, 12:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Родина
20'
А. Юшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Родина
Замена
Е. Ведерников
️️️️
Д. Баринов
56'
Замена
К. Волков
️️️️
С. Пиняев
56'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Д. Воробьев
46'
Замена
В. Сарвели
️️️️
А. Миранчук
46'
Замена
В. Раков
️️️️
А. Карпукас
46'
Замена
Н. Салтыков
️️️️
Н. Тикнизян
46'
Замена
И. Самошников
️️️️
М. Ненахов
46'
Замена
А. Митрюшкин
️️️️
И. Лантратов
46'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Юшин
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Локомотив - Родина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
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