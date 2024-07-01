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Расписание матчей
Евро-2024
Франция - Бельгия
Франция - Бельгия: обзор матча 01 июля 2024
Франция
01.07.2024, понедельник, 19:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Бельгия
85'
Я. Вертонген (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Франция - Бельгия
90'
+3
Желтая карточка
О. Мангала
89'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Я. Карраско
88'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Т. Кастань
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Я. Вертонген
85'
76'
Желтая карточка
Я. Вертонген
63'
Замена
О. Мангала
️️️️
Л. Опенда
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
М. Тюрам
62'
Желтая карточка
А. Рабьо
24'
Желтая карточка
А. Гризманн
23'
Желтая карточка
О. Чуамени
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
11
Луа Опенда
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Франция
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Бельгия
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
18
Орель Мангала
ОП
7
Артур Вермерен
ОП
6
Аксель Витсель
ЦП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
6
Астер Вранкс
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
19
Йохан Бакайоко
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
4-2-1-3
16
Меньян
19
Эрнандес
4
Упамекано
17
Салиба
5
Кунде
8
Чуамени
13
Канте
14
Рабьо
10
Мбаппе
9
Тюрам
7
Гризманн
4-1-2-3
1
Кастелс
21
Кастань
5
Вертонген
3
Теате
4
Фас
24
Онана
7
Де Брюйне
11
Карраско
9
Лукаку
11
Доку
11
Опенда
9
Тюрам
12
Муани
12
Муани
9
Тюрам
11
Опенда
18
Мангала
18
Мангала
11
Опенда
21
Кастань
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
21
Кастань
11
Карраско
14
Лукебакио
14
Лукебакио
11
Карраско
Остались в запасе
Франция
Бельгия
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
7
Кингсли Коман
ЛВ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Усман Дембеле
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
7
Артур Вермерен
ОП
6
Аксель Витсель
ЦП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
6
Астер Вранкс
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
10
Леандро Троссард
ЛВ
19
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
7
Кингсли Коман
ЛВ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Усман Дембеле
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
7
Артур Вермерен
ОП
6
Аксель Витсель
ЦП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
6
Астер Вранкс
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
10
Леандро Троссард
ЛВ
19
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Франция - Бельгия
3
2
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
7
10
Офсайды
1
0
Количество передач
608
498
Сейвы
3
2
Точность передач %
92
88
Удары мимо ворот
16
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.02
0.23
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
Посещаемость:
46810 из 54600 зрителей (85%)
Где смотреть матч:
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