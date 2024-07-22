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Расписание матчей
Боливия. Примера
Боливар - Олвейс Реди
Боливар - Олвейс Реди: обзор матча 22 июля 2024
Боливар
22.07.2024, понедельник, 00:30
Боливия. Примера, группа D, 6 тур
0 : 0
Завершен
Олвейс Реди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боливар - Олвейс Реди
90'
+4
Желтая карточка
M. Suárez
85'
Замена
️️️️
P. Vaca
80'
Желтая карточка
A. Terrazas
Замена
К. Мельгар
️️️️
Р. Вака
71'
71'
Замена
M. Salazar
️️️️
D. Rodriguez
69'
Желтая карточка
Р. Матеус
Замена
A. Oviedo
️️️️
L. Chávez
60'
Замена
L. Fernando Paz
️️️️
Э. Вака
46'
Замена
Й. Роча
️️️️
Э. Сааведра
46'
Желтая карточка
Э. Вака
45'
+6
45'
+2
Желтая карточка
Э. Куэльяр
45'
Желтая карточка
Д. Медина
Желтая карточка
P. Rodriguez
44'
Желтая карточка
Э. Сааведра
43'
41'
Желтая карточка
D. Rodriguez
33'
Желтая карточка
A. Baroja
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливар
1
Карлос Лампе
ВР
3
Андерсон
ЦЗ
4
Хосе Сагредо
ПЗ
26
Эрвин Сааведра
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
23
Леонель Хустиниано
(К)
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
6
Эрвин Вака
ЦП
11
Рамиро Вака
ЦП
17
P. Rodriguez
ЦФ
10
Bruno SÃ¡vio
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Олвейс Реди
1
Alain Baroja
ВР
2
Диего Медина
ЦЗ
24
Pablo Vaca
ЦЗ
5
Marcelo Suárez
ЦЗ
33
Эктор Куэльяр
ЦЗ
10
Adalid Terrazas
ЦП
11
Darlin Rodriguez
ЦП
14
Робсон Матеус
ЦП
3
Luis Caicedo
ЦП
67
J. Carabali
ЦФ
Главный тренер
Оскар Вильегас
Боливар
12
Рубен Кордано
ВР
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
35
Diego Campos
ЦЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
28
Bruno Méndez
ЦП
11
Javier Uzeda
ЦП
7
Хенри Вака
АП
19
A. Oviedo
ЦФ
7
Jhon Velásquez
ЦФ
80
Карлос Мельгар
ЦФ
Олвейс Реди
99
Enzo Rodriguez
ВР
16
Marco Salazar
ЦЗ
14
Enrique Taborga
ЦП
2
José Herrera
ЦП
30
Alexandro Zenteno
ЦП
40
Moises Paniagua
ЦП
17
Хосе Мартинес
ЦП
2-5-1-2
1
Лампе
3
Андерсон
4
Сагредо
23
Хустиниано
20
Сауседо
6
Вака
11
Вака
18
26
Сааведра
10
17
4-4-1
1
24
5
33
Куэльяр
2
Медина
11
14
Матеус
3
10
67
26
Сааведра
2
Роча
2
Роча
26
Сааведра
18
19
19
18
6
Вака
8
8
6
Вака
11
Вака
80
Мельгар
80
Мельгар
11
Вака
11
16
16
11
Остались в запасе
Боливар
Олвейс Реди
12
Рубен Кордано
ВР
35
Diego Campos
ЦЗ
28
Bruno Méndez
ЦП
11
Javier Uzeda
ЦП
7
Хенри Вака
АП
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
99
Enzo Rodriguez
ВР
14
Enrique Taborga
ЦП
2
José Herrera
ЦП
30
Alexandro Zenteno
ЦП
40
Moises Paniagua
ЦП
17
Хосе Мартинес
ЦП
Главный тренер
Оскар Вильегас
Остались в запасе
12
Рубен Кордано
ВР
35
Diego Campos
ЦЗ
28
Bruno Méndez
ЦП
11
Javier Uzeda
ЦП
7
Хенри Вака
АП
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Остались в запасе
99
Enzo Rodriguez
ВР
14
Enrique Taborga
ЦП
2
José Herrera
ЦП
30
Alexandro Zenteno
ЦП
40
Moises Paniagua
ЦП
17
Хосе Мартинес
ЦП
Главный тренер
Флавио Робатто
Главный тренер
Оскар Вильегас
Статистика матча Боливар - Олвейс Реди
3
7
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Угловые удары
10
1
Нарушения
9
12
Офсайды
1
3
Количество передач
518
209
Сейвы
3
5
Точность передач %
87
70
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
11
7
Матчи команд
Боливар
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Потоси
1 : 0
22.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Боливар
2 : 1
27.10.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 22 тур
Насьональ Потоси
0 : 1
18.10.2026
Боливар
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Сан-Антонио Було-Було
0 : 3
23.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 25 тур
Олвейс Реди
3 : 2
08.11.2026
Академия дель Баломпе
Боливия. Примера, 24 тур
Университарио де Винто
1 : 3
02.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 23 тур
Олвейс Реди
5 : 1
25.10.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
Олвейс Реди
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