Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пяст - Радомяк
Пяст - Радомяк: обзор матча 04 мая 2025
Пяст
04.05.2025, воскресенье, 13:15
Польша. Экстракласа, 31 тур
0 : 0
Завершен
Радомяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пяст - Радомяк
90'
+2
Замена
Б. Жордау
️️️️
C.
Желтая карточка
P. Dziczek
89'
Замена
M. Chrapek
️️️️
M. Szczepański
76'
Замена
T. Gale
️️️️
G. Tomasiewicz
76'
75'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
А. Тапсоба
61'
Замена
F. Ramos
️️️️
П. Голубицкас
61'
Замена
R. Barbosa
️️️️
R. Wolski
61'
Замена
R. Alves
️️️️
M. Kaput
Замена
Ф. Пясецки
️️️️
М. Росолек
61'
Желтая карточка
Э. Йирка
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
3
Igor Drapinski
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
26
Тихомир Костадинов
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
5
Tomáš Huk
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
97
Саад Агузуль
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
27
Rafał Wolski
(К)
ЦП
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
13
Jan Grzesik
ЦП
7
Capita
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
15
Levis Pitan
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
31
Oskar Lesniak
ЦП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
24
Зие Уаттара
ПЗ
10
Roberto Alves
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
10
Rafael Barbosa
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
2-3-1-4
26
Плах
3
80
Зедадка
26
Костадинов
30
20
97
Йирка
5
4
7
Росолек
16
4-4-2
1
97
Агузуль
15
Бюрх
23
Энрике
33
Пестка
10
Голубицкас
28
13
27
15
Тапсоба
7
30
6
6
30
7
Росолек
9
Пясецки
9
Пясецки
7
Росолек
20
11
11
20
28
10
10
28
7
6
Жордау
6
Жордау
7
10
Голубицкас
88
88
10
Голубицкас
27
10
10
27
15
Тапсоба
9
Дадашов
9
Дадашов
15
Тапсоба
Остались в запасе
Пяст
Радомяк
33
Karol Szymański
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
15
Levis Pitan
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
31
Oskar Lesniak
ЦП
Главный тренер
Александар Вукович
44
Wiktor Koptas
ВР
24
Зие Уаттара
ПЗ
77
Christos Donis
ЦП
9
P. H. Perotti
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
15
Levis Pitan
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
31
Oskar Lesniak
ЦП
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
24
Зие Уаттара
ПЗ
77
Christos Donis
ЦП
9
P. H. Perotti
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Пяст - Радомяк
2
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
9
6
Нарушения
11
12
Офсайды
4
1
Количество передач
367
366
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
73
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Радомяк
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Информация о матче
Главный судья:
Paweł Raczkowski, Poland
Стадион:
Stadion Miejski w Gliwicach, Gliwice
Новости команд
Все
Пяст
Радомяк
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2024.04.02 18:06
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
2019.08.21 18:15
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
2019.08.21 18:15
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
2018.01.30 06:54
2
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2024.04.02 18:06
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+