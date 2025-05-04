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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ягеллония - Гурник
Ягеллония - Гурник: обзор матча 04 мая 2025
Ягеллония
04.05.2025, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 31 тур
1 : 1
Завершен
Гурник
20'
О. Петушевски
34'
K. Szczesniak
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Гурник
Замена
B. Mazurek
️️️️
О. Петушевски
86'
Замена
А. Дигес
️️️️
Н. Войтушек
86'
82'
Замена
K. Lukoszek
️️️️
L. Podolski
72'
Желтая карточка
С. Лизет
Замена
К. Хансен
️️️️
Х. Имас
71'
Замена
E. Semedo
️️️️
M. Villar Miki
71'
Замена
А. Пулулу
️️️️
Л. Диаби-Фадига
57'
46'
Замена
Л. Захович
️️️️
А. Букса
46'
Замена
️️️️
Y. Furukawa
46'
Замена
P. Olkowski
️️️️
Ф. Пребсл
34'
ГОЛ! 1:1!
K. Szczesniak
Пас отдал
M. Kmeť
Желтая карточка
Ж. Моутинью
33'
30'
Желтая карточка
Ф. Пребсл
ГОЛ! 1:0!
О. Петушевски
Пас отдал
Т. Романчук
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
15
Норберт Войтушек
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
11
Хесус Имас
АП
77
Оскар Петушевски
ЦФ
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
81
Matúš Kmeť
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
10
Lukas Podolski
(К)
ЦП
44
Yosuke Furukawa
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
2
Cezary Polak
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
15
Bartosz Mazurek
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
Гурник
41
Dawid Mazurek
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
20
Dominik Sarapata
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
30
Ousmane Sow
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
3-1-2-1-3
50
Абрамович
8
Моутинью
3
Стойинович
72
Скшипчак
6
Романчук
15
Войтушек
14
11
Имас
80
Диаби-Фадига
23
77
Петушевски
4-3-3
1
98
Пребсл
3
20
Хосема
81
18
10
44
23
Лизет
88
Исмахил
21
Букса
15
Войтушек
26
Дигес
26
Дигес
15
Войтушек
77
Петушевски
15
15
77
Петушевски
80
Диаби-Фадига
9
Пулулу
9
Пулулу
80
Диаби-Фадига
11
Имас
99
Хансен
99
Хансен
11
Имас
23
70
70
23
98
Пребсл
16
16
98
Пребсл
10
17
17
10
21
Букса
90
Захович
90
Захович
21
Букса
Остались в запасе
Ягеллония
Гурник
1
Макс Стриек
ВР
2
Cezary Polak
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
Главный тренер
Адриан Семенец
41
Dawid Mazurek
ЦЗ
20
Dominik Sarapata
ЦП
30
Ousmane Sow
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
2
Cezary Polak
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
Остались в запасе
41
Dawid Mazurek
ЦЗ
20
Dominik Sarapata
ЦП
30
Ousmane Sow
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Ягеллония - Гурник
1
2
Всего ударов по воротам
25
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
12
10
Офсайды
1
0
Количество передач
430
401
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
75
Удары мимо ворот
13
0
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
21
2
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Jaroslaw Przybyl, Poland
Стадион:
Chorten Arena, Bialystok
Посещаемость:
19070
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