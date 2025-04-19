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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Шленск - ГКС Катовице
Шленск - ГКС Катовице: обзор матча 19 апреля 2025
Шленск
19.04.2025, суббота, 15:45
Польша. Экстракласа, 29 тур
0 : 2
Завершен
ГКС Катовице
19'
А. Петков (АГ)
43'
O. Repka
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шленск - ГКС Катовице
86'
Замена
M. Marzec
️️️️
М. Василевский
77'
Желтая карточка
D. Kudła
73'
Желтая карточка
М. Ковальчик
Замена
Х. Удаль
️️️️
А. Аль-Амлави
70'
70'
Замена
K. Gruszkowski
️️️️
Х. Галан
65'
Замена
D. Drachal
️️️️
A. Blad
65'
Замена
М. Кууск
️️️️
А. Червински
64'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
S. Bergier
Замена
Б. Индже
️️️️
Х. Анхель Посо
60'
Замена
P. Samiec-Talar
️️️️
Т. Балуцэ
60'
Замена
Т. Герчио
️️️️
Y. Matsenko
60'
55'
Желтая карточка
S. Bergier
43'
ГОЛ! 0:2!
O. Repka
Пас отдал
Б. Новак
19'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Петков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
3
Serafin Szota
(К)
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
16
Арнау Ортис
ЛВ
8
Тудор Балуцэ
ОП
8
Marc Llinares
ЦП
21
Jakub Jezierski
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
ГКС Катовице
1
Dawid Kudła
ВР
4
Аркадиуш Ендрых
(К)
ЦЗ
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
23
Марчин Василевский
ЦП
6
O. Repka
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
27
Бартош Новак
АП
99
S. Bergier
ЦФ
11
A. Blad
ЦФ
8
Хавьер Галан
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
18
Simon Schierack
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
ГКС Катовице
13
Rafał Strączek
ВР
24
Konrad Gruszkowski
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
14
Aleksander Komor
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
17
M. Marzec
ЦП
10
M. Mak
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
18
Филип Шимчак
ЦФ
4-1-2-2-1
12
33
5
Петков
3
22
Жуковски
8
Балуцэ
8
21
16
Ортис
14
Посо
9
Аль-Амлави
3-3-1-3
1
4
Ендрых
6
30
Червински
23
Василевский
6
77
Ковальчик
27
Новак
8
Галан
11
99
33
78
Герчио
78
Герчио
33
8
Балуцэ
7
7
8
Балуцэ
14
Посо
27
Индже
27
Индже
14
Посо
9
Аль-Амлави
19
Удаль
19
Удаль
9
Аль-Амлави
8
Галан
24
24
8
Галан
30
Червински
2
Кууск
2
Кууск
30
Червински
23
Василевский
17
17
23
Василевский
11
8
8
11
99
18
Шимчак
18
Шимчак
99
Остались в запасе
Шленск
ГКС Катовице
99
Tomasz Loska
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
18
Simon Schierack
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
10
M. Mak
ЦП
Главный тренер
Рафал Горак
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
18
Simon Schierack
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
10
M. Mak
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Рафал Горак
Статистика матча Шленск - ГКС Катовице
3
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
16
Офсайды
2
1
Количество передач
440
393
Сейвы
7
1
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Информация о матче
Главный судья:
Юсуке Араки
(Токио)
Стадион:
Вроцлав
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