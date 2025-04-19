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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Погонь - Ракув
Погонь - Ракув: обзор матча 19 апреля 2025
Погонь
19.04.2025, суббота, 21:15
Польша. Экстракласа, 29 тур
1 : 0
Завершен
Ракув
37'
Л. Вальквист
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Погонь - Ракув
89'
Желтая карточка
П. Барат
Замена
Д. Керамицис
️️️️
К. Гросицки
88'
82'
Замена
L. Rocha
️️️️
A.
Замена
W. Lisowski
️️️️
Л. Кутрис
82'
82'
Замена
М. Родин
️️️️
З. Арсенич
76'
Замена
П. Барат
️️️️
В. Кочергин
76'
Замена
P. Makuch
️️️️
Й. Брюнес
Замена
M. Wedrychowski
️️️️
A. Przyborek
68'
61'
Желтая карточка
Ж. Карлос
60'
Желтая карточка
С. Сварнас
49'
Желтая карточка
Иви
ГОЛ! 1:0!
Л. Вальквист
Пас отдал
R. Kurzawa
37'
Желтая карточка
L. Borges
24'
16'
Красная карточка
Э. Отиено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
24
Зоран Арсенич
(К)
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
11
Иви
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
80
Матей Родин
ЦЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
88
Петер Барат
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
3-5-2
77
Кожокару
33
Кутрис
22
Лончар
28
Вальквист
11
Гросицки
16
8
28
6
Ульвестад
4
9
Кулурис
3-1-2-2-2
1
Треловски
24
Арсенич
4
Сварнас
26
Отиено
5
Берггрен
7
Тудор
10
Кочергин
11
Иви
20
Карлос
11
14
Брюнес
33
Кутрис
25
25
33
Кутрис
11
Гросицки
13
Керамицис
13
Керамицис
11
Гросицки
28
10
10
28
24
Арсенич
80
Родин
80
Родин
24
Арсенич
10
Кочергин
88
Барат
88
Барат
10
Кочергин
14
Брюнес
9
9
14
Брюнес
11
45
45
11
Остались в запасе
Погонь
Ракув
31
Krzysztof Kamiński
ВР
17
Jakub Lis
ЦП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
12
Душан Куцяк
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
17
Jakub Lis
ЦП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Главный тренер
Давид Шварга
Статистика матча Погонь - Ракув
1
1
4
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
13
2
Нарушения
13
13
Офсайды
1
0
Количество передач
476
252
Сейвы
0
7
Точность передач %
83
71
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Дамиан Сильвестрзак
(Вроцлав)
Стадион:
Stadion Miejski im. Floriana Krygiera, Szczecin
Посещаемость:
19655
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