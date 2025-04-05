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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Шленск - Мотор Люблин
Шленск - Мотор Люблин: обзор матча 05 апреля 2025
Шленск
05.04.2025, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 27 тур
1 : 1
Завершен
Мотор Люблин
20'
А. Ортис
76'
M. Ndiaye
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шленск - Мотор Люблин
Желтая карточка
S. Szota
90'
+6
85'
Замена
P. Stolarski
️️️️
F. Wojcik
85'
Замена
P. Ceglarz
️️️️
B. Van Hoeven
Замена
Х. Удаль
️️️️
А. Аль-Амлави
81'
Замена
С. Джаспер
️️️️
Х. Анхель Посо
81'
79'
Желтая карточка
С. Сампер
76'
ГОЛ! 1:1!
M. Ndiaye
69'
Замена
M. Ndiaye
️️️️
M. Król
Замена
Б. Индже
️️️️
P. Samiec-Talar
62'
59'
Замена
С. Сампер
️️️️
Я. Лабойко
59'
Замена
M. Scalet
️️️️
C. Simon
Желтая карточка
Т. Герчио
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
А. Ортис
Пас отдал
P. Samiec-Talar
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
3
Serafin Szota
ЦЗ
16
Арнау Ортис
ЛВ
8
Тудор Балуцэ
ОП
8
Marc Llinares
ЦП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
17
Petr Schwarz
(К)
ЦФ
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
22
Bright Ede
ЦЗ
24
Filip Luberecki
ЦЗ
17
Filip Wojcik
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
26
Michał Król
ЦП
68
Bartosz Wolski
(К)
ЦП
8
Christopher Simon
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
39
Szymon Rygiel
ЦЗ
27
Бурак Индже
ЦП
18
Simon Schierack
ЦП
24
Yegor Sharabura
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Мотор Люблин
33
Gasper Tratnik
ВР
47
Krystian Palacz
ЦЗ
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
8
Mathieu Scalet
ЦП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
77
Piotr Ceglarz
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
3-1-2-2-2
12
78
Герчио
33
3
8
Балуцэ
8
7
16
Ортис
14
Посо
9
Аль-Амлави
17
4-4-2
1
22
24
17
18
26
68
8
27
Лабойко
19
90
Мраз
7
27
Индже
27
Индже
7
9
Аль-Амлави
19
Удаль
19
Удаль
9
Аль-Амлави
14
Посо
19
Джаспер
19
Джаспер
14
Посо
27
Лабойко
16
Сампер
16
Сампер
27
Лабойко
8
8
8
8
26
30
30
26
17
28
28
17
19
77
77
19
Остались в запасе
Шленск
Мотор Люблин
99
Tomasz Loska
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
39
Szymon Rygiel
ЦЗ
18
Simon Schierack
ЦП
24
Yegor Sharabura
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
33
Gasper Tratnik
ВР
47
Krystian Palacz
ЦЗ
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
39
Szymon Rygiel
ЦЗ
18
Simon Schierack
ЦП
24
Yegor Sharabura
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
Остались в запасе
33
Gasper Tratnik
ВР
47
Krystian Palacz
ЦЗ
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Матеуш Столарски
Статистика матча Шленск - Мотор Люблин
2
1
Всего ударов по воротам
10
23
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
7
18
Офсайды
4
5
Количество передач
319
410
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
4
9
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
3
9
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Marcin Kochanek, Poland
Стадион:
Вроцлав
Посещаемость:
26361 из 42771 зрителей (61%)
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