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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Радомяк - Заглембе
Радомяк - Заглембе: обзор матча 05 апреля 2025
Радомяк
05.04.2025, суббота, 15:45
Польша. Экстракласа, 27 тур
0 : 1
Завершен
Заглембе
30'
I. Orlikowski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радомяк - Заглембе
90'
+2
Желтая карточка
М. Листковски
90'
+1
Замена
A. Wozniak
️️️️
К. Шмит
88'
Желтая карточка
B. Kłudka
Замена
R. Barbosa
️️️️
Р. Дадашов
82'
81'
Замена
М. Листковски
️️️️
M. Mróz
74'
Желтая карточка
Й. Чорлука
71'
Замена
B. Kłudka
️️️️
Т. Пенько
71'
Замена
R. Adamski
️️️️
D. Kurminowski
Замена
F. Ramos
️️️️
M. Kaput
70'
Замена
P. H. Perotti
️️️️
А. Тапсоба
70'
Желтая карточка
А. Тапсоба
65'
Замена
R. Alves
️️️️
Б. Жордау
58'
Замена
C.
️️️️
М. Бюрх
58'
30'
ГОЛ! 0:1!
I. Orlikowski
Пас отдал
Д. Дабровски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
97
Саад Агузуль
ЦЗ
28
Michał Kaput
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
13
Jan Grzesik
ЦП
27
Rafał Wolski
(К)
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
14
S. Kingue
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
25
Michał Nalepa
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
26
Jakub Kolan
ЦЗ
21
Томаш Пенько
ЦП
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
16
Йосип Чорлука
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
7
Каетан Шмит
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
23
Паулу Энрике
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
10
Roberto Alves
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
9
P. H. Perotti
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
7
Capita
ЦФ
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Kamil Sochan
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
44
Marcel Regula
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
9
Rafał Adamski
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
3-4-3
1
33
Пестка
97
Агузуль
15
Бюрх
28
13
27
6
Жордау
9
Дадашов
14
15
Тапсоба
4-4-2
30
Гладун
25
5
26
31
8
Дабровски
16
Чорлука
7
21
Пенько
7
Шмит
91
6
Жордау
10
10
6
Жордау
28
88
88
28
15
Тапсоба
9
9
15
Тапсоба
9
Дадашов
10
10
9
Дадашов
15
Бюрх
7
7
15
Бюрх
21
Пенько
2
2
21
Пенько
7
Шмит
11
11
7
Шмит
91
9
9
91
7
29
Листковски
29
Листковски
7
Остались в запасе
Радомяк
Заглембе
44
Wiktor Koptas
ВР
23
Паулу Энрике
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
1
Jasmin Burić
ВР
2
Kamil Sochan
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
44
Marcel Regula
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
23
Паулу Энрике
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Kamil Sochan
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
44
Marcel Regula
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Статистика матча Радомяк - Заглембе
1
3
Всего ударов по воротам
2
7
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
7
2
Количество передач
203
187
Сейвы
1
0
Точность передач %
72
72
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
1
2
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Радомяк
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Kwiatkowski, Tomasz, Poland
Стадион:
им. братьев Чахорув
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