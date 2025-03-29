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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Шленск - Лех
Шленск - Лех: обзор матча 29 марта 2025
Шленск
29.03.2025, суббота, 22:15
Польша. Экстракласа, 26 тур
3 : 1
Завершен
Лех
11'
А. Аль-Амлави
64'
А. Аль-Амлави
90+2'
P. Schwarz (П)
41'
М. Ишак (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шленск - Лех
ГОЛ с пенальти! 3:1!
P. Schwarz
90'
+2
89'
Желтая карточка
М. Пингот
Желтая карточка
S. Szota
89'
Желтая карточка
Т. Герчио
88'
88'
Желтая карточка
А. Соуза
Замена
Б. Индже
️️️️
J. Jezierski
84'
Замена
С. Джаспер
️️️️
А. Ортис
77'
Замена
Т. Балуцэ
️️️️
Х. Анхель Посо
76'
74'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
П. Валемарк
74'
Замена
K. Lisman
️️️️
А. Голизаде
Замена
Х. Удаль
️️️️
А. Аль-Амлави
70'
ГОЛ! 2:1!
А. Аль-Амлави
64'
62'
Замена
Д. Хотич
️️️️
Ф. Ягелло
Желтая карточка
А. Петков
58'
Желтая карточка
J. Jezierski
49'
46'
Замена
М. Пингот
️️️️
Ж. Перейра
Замена
М. Жуковски
️️️️
P. Samiec-Talar
46'
Желтая карточка
М. Жуковски
41'
41'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Ишак
ГОЛ! 1:0!
А. Аль-Амлави
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
3
Serafin Szota
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
16
Арнау Ортис
ЛВ
8
Marc Llinares
ЦП
21
Jakub Jezierski
ЦП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
17
Petr Schwarz
(К)
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
43
Антони Козубал
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
8
Али Голизаде
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
27
Бурак Индже
ЦП
24
Yegor Sharabura
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
15
Михал Гургуль
ЦЗ
27
Wojciech Monka
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
53
Sammy Dudek
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
56
Kornel Lisman
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
3-3-2-2
12
78
Герчио
3
5
Петков
8
21
7
16
Ортис
14
Посо
17
9
Аль-Амлави
4-1-1-3-1
41
Мрозек
2
Перейра
18
Саламон
29
Карстенсен
3
Дуглас
43
Козубал
24
Ягелло
8
Голизаде
77
Соуза
10
Валемарк
9
Ишак
7
22
Жуковски
22
Жуковски
7
14
Посо
8
Балуцэ
8
Балуцэ
14
Посо
21
27
Индже
27
Индже
21
16
Ортис
19
Джаспер
19
Джаспер
16
Ортис
9
Аль-Амлави
19
Удаль
19
Удаль
9
Аль-Амлави
2
Перейра
55
Пингот
55
Пингот
2
Перейра
24
Ягелло
10
Хотич
10
Хотич
24
Ягелло
8
Голизаде
56
56
8
Голизаде
10
Валемарк
9
Гонсалес
9
Гонсалес
10
Валемарк
Остались в запасе
Шленск
Лех
99
Tomasz Loska
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
24
Yegor Sharabura
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
1
Филип Беднарек
ВР
15
Михал Гургуль
ЦЗ
27
Wojciech Monka
ЦЗ
53
Sammy Dudek
ЦП
18
Брайан Фиабема
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
24
Yegor Sharabura
ЦП
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
15
Михал Гургуль
ЦЗ
27
Wojciech Monka
ЦЗ
53
Sammy Dudek
ЦП
18
Брайан Фиабема
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Шленск - Лех
5
2
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
12
13
Офсайды
1
0
Количество передач
293
467
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Лех
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
Вроцлав
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