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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Шленск - Погонь
Шленск - Погонь: обзор матча 07 марта 2025
Шленск
07.03.2025, пятница, 22:30
Польша. Экстракласа, 24 тур
1 : 1
Завершен
Погонь
49'
А. Аль-Амлави
58'
Э. Кулурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шленск - Погонь
87'
Замена
W. Lisowski
️️️️
Л. Кутрис
Замена
С. Джаспер
️️️️
P. Samiec-Talar
87'
84'
Желтая карточка
Л. Кутрис
Замена
Б. Индже
️️️️
Х. Анхель Посо
80'
71'
Замена
K. Łukasiak
️️️️
R. Kurzawa
71'
Замена
P. Paryzek
️️️️
Ф. Ульвестад
Замена
Х. Удаль
️️️️
А. Аль-Амлави
67'
58'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кулурис
Пас отдал
Л. Кутрис
57'
Желтая карточка
R. Kurzawa
ГОЛ! 1:0!
А. Аль-Амлави
Пас отдал
J. Jezierski
49'
27'
Желтая карточка
Ф. Ульвестад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
3
Serafin Szota
ЦЗ
16
Арнау Ортис
ЛВ
8
Marc Llinares
ЦП
21
Jakub Jezierski
ЦП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
17
Petr Schwarz
(К)
ЦФ
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
16
João Gamboa
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
24
Yegor Sharabura
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
18
Simon Schierack
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
36
Jakub Zawadzki
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
29
Mateusz Bak
ЦП
42
Patryk Paryzek
ЦФ
3-3-2-2
12
78
Герчио
3
3
8
21
7
16
Ортис
14
Посо
9
Аль-Амлави
17
3-5-2
77
Кожокару
22
Лончар
28
Вальквист
33
Кутрис
16
28
6
Ульвестад
8
11
Гросицки
4
9
Кулурис
14
Посо
27
Индже
27
Индже
14
Посо
7
19
Джаспер
19
Джаспер
7
9
Аль-Амлави
19
Удаль
19
Удаль
9
Аль-Амлави
33
Кутрис
25
25
33
Кутрис
8
19
19
8
6
Ульвестад
42
42
6
Ульвестад
Остались в запасе
Шленск
Погонь
99
Tomasz Loska
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
24
Yegor Sharabura
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
18
Simon Schierack
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
31
Krzysztof Kamiński
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
36
Jakub Zawadzki
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
29
Mateusz Bak
ЦП
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
24
Yegor Sharabura
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
18
Simon Schierack
ЦП
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
36
Jakub Zawadzki
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
29
Mateusz Bak
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Шленск - Погонь
3
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
13
6
Нарушения
5
18
Офсайды
4
1
Количество передач
303
463
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Погонь
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Вроцлав
Посещаемость:
12703 из 42771 зрителей (29%)
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