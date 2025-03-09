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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лехия - Гурник
Лехия - Гурник: обзор матча 09 марта 2025
Лехия
09.03.2025, воскресенье, 16:45
Польша. Экстракласа, 24 тур
1 : 2
Завершен
Гурник
45+2'
Р. Капич
48'
L. Podolski
59'
Э. Янжа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лехия - Гурник
90'
+7
Замена
С. Лизет
️️️️
L. Podolski
89'
Желтая карточка
F. Majchrowicz
88'
Желтая карточка
А. Букса
Желтая карточка
M. Głogowski
82'
73'
Замена
M. Kmeť
️️️️
Т. Исмахил
73'
Замена
А. Букса
️️️️
Л. Захович
Замена
K. Sezonienko
️️️️
А. Царенко
72'
Замена
M. Głogowski
️️️️
Б. Вьюнник
72'
Замена
L. D'Arrigo
️️️️
T. Neugebauer
72'
69'
Желтая карточка
Ф. Пребсл
59'
ГОЛ! 1:2!
Э. Янжа
Пас отдал
Л. Захович
48'
ГОЛ! 1:1!
L. Podolski
Пас отдал
Т. Исмахил
46'
Замена
️️️️
Y. Furukawa
ГОЛ! 1:0!
Р. Капич
45'
+2
Пенальти не реализован!
К. Мена
37'
Желтая карточка
E. Olsson
25'
6'
Желтая карточка
Р. Яницки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лехия
29
Богдан Сарнавский
ВР
4
Elias Olsson
ЦЗ
44
Bujar Pllana
ЦЗ
30
Камило Мена
ЛВ
79
Dominik Pila
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
17
Антон Царенко
АП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
89
T. Bobcek
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
2
Dominik Szala
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
44
Yosuke Furukawa
ЦП
88
Таофик Исмахил
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Louis D'Arrigo
ЦП
6
Karl Wendt
ЦП
42
Adam Kardaś
ЦП
21
Michal Głogowski
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
4
A. Chindris
ЦФ
Гурник
98
Филип Пребсл
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
81
Matúš Kmeť
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
25
Michał Szromnik
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
30
Ousmane Sow
ЦФ
2-4-2-2
29
Сарнавский
4
44
79
10
Капич
33
99
30
Мена
17
Царенко
89
27
Вьюнник
4-4-2
1
26
Яницки
3
2
13
Янжа
20
10
44
18
90
Захович
88
Исмахил
99
6
6
99
27
Вьюнник
21
21
27
Вьюнник
17
Царенко
79
79
17
Царенко
88
Исмахил
81
81
88
Исмахил
10
23
Лизет
23
Лизет
10
90
Захович
21
Букса
21
Букса
90
Захович
Остались в запасе
Лехия
Гурник
1
Szymon Weirauch
ВР
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Karl Wendt
ЦП
42
Adam Kardaś
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
98
Филип Пребсл
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
25
Michał Szromnik
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
30
Ousmane Sow
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
1
Szymon Weirauch
ВР
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Karl Wendt
ЦП
42
Adam Kardaś
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
Остались в запасе
98
Филип Пребсл
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
25
Michał Szromnik
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
30
Ousmane Sow
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Лехия - Гурник
2
4
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
10
Офсайды
0
1
Количество передач
409
391
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
16
9
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Frankowski, Bartosz, Poland
Стадион:
Polsat Plus Arena Gdańsk, Gdansk
Посещаемость:
10452
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