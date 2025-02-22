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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Радомяк - Легия
Радомяк - Легия: обзор матча 22 февраля 2025
Радомяк
22.02.2025, суббота, 22:15
Польша. Экстракласа, 22 тур
3 : 1
Завершен
Легия
17'
C.
42'
J. Grzesik
54'
С. Агузуль
6'
Б. Капустка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радомяк - Легия
Замена
К. Пестка
️️️️
П. Энрике
90'
+3
86'
Замена
П. Кун
️️️️
Р. Винагре
Замена
П. Голубицкас
️️️️
А. Тапсоба
86'
Замена
F. Ramos
️️️️
R. Alves
79'
Замена
P. H. Perotti
️️️️
C.
79'
71'
Желтая карточка
Я. Зиолковски
57'
Замена
И. Шкурин
️️️️
М. Гуал
ГОЛ! 3:1!
С. Агузуль
54'
46'
Замена
К. Гонсалвеш
️️️️
В. Бичахчян
46'
Замена
К. Чодина
️️️️
Ю. Элитим
46'
Замена
Р. Августиняк
️️️️
М. Ойеделе
ГОЛ! 2:1!
J. Grzesik
Пас отдал
C.
42'
ГОЛ! 1:1!
C.
Пас отдал
А. Тапсоба
17'
6'
ГОЛ! 0:1!
Б. Капустка
Желтая карточка
П. Энрике
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
97
Саад Агузуль
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
13
Jan Grzesik
(К)
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
10
Roberto Alves
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
7
Capita
ЦФ
14
S. Kingue
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Легия
1
Владан Ковачевич
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
8
Макси Ойеделе
ОП
22
Юрген Элитим
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
67
Бартош Капустка
(К)
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
25
Рея Морисита
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Радомяк
12
Krystian Harcinski
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
9
P. H. Perotti
ЦФ
9
Leândro
ЦФ
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
53
Wojciech Urbański
ЦП
11
Каспер Чодина
ПВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
3-4-3
44
97
Агузуль
23
Энрике
24
Уаттара
13
10
6
Жордау
28
14
7
15
Тапсоба
3-1-2-3-1
1
Ковачевич
4
Зиолковски
22
Барсия
19
Винагре
8
Ойеделе
22
Элитим
21
Бичахчян
25
Морисита
67
Капустка
22
Вшолек
28
Гуал
23
Энрике
33
Пестка
33
Пестка
23
Энрике
15
Тапсоба
10
Голубицкас
10
Голубицкас
15
Тапсоба
10
88
88
10
7
9
9
7
19
Винагре
23
Кун
23
Кун
19
Винагре
8
Ойеделе
8
Августиняк
8
Августиняк
8
Ойеделе
21
Бичахчян
5
Гонсалвеш
5
Гонсалвеш
21
Бичахчян
22
Элитим
11
Чодина
11
Чодина
22
Элитим
28
Гуал
17
Шкурин
17
Шкурин
28
Гуал
Остались в запасе
Радомяк
Легия
12
Krystian Harcinski
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
9
Leândro
ЦФ
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
25
Каспер Тобиаш
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
53
Wojciech Urbański
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
12
Krystian Harcinski
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
9
Leândro
ЦФ
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Остались в запасе
25
Каспер Тобиаш
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
53
Wojciech Urbański
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Радомяк - Легия
1
1
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
15
10
Офсайды
1
0
Количество передач
309
447
Сейвы
1
3
Точность передач %
68
76
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Радомяк
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Легия
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
2 : 0
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Информация о матче
Главный судья:
Kuzma, Lukasz, Poland
Стадион:
им. братьев Чахорув
Посещаемость:
8227
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