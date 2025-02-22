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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Корона - Шленск
Корона - Шленск: обзор матча 22 февраля 2025
Корона
22.02.2025, суббота, 16:45
Польша. Экстракласа, 22 тур
2 : 0
Завершен
Шленск
45+4'
A. Dalmau
76'
A. Dalmau (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Корона - Шленск
Желтая карточка
M. Trojak
89'
Замена
S. Nagamatsu
️️️️
M. Fornalczyk
82'
Замена
Е. Шикавка
️️️️
A. Dalmau
82'
79'
Замена
К. Куровски
️️️️
M. Llinares
ГОЛ с пенальти! 2:0!
A. Dalmau
76'
Замена
В. Длугош
️️️️
J. Konstantyn
74'
Замена
М. Годиньо
️️️️
M. Remacle
74'
69'
Замена
А. Ортис
️️️️
М. Жуковски
Замена
Y. Hofmeister
️️️️
P. Nuno
67'
58'
Замена
P. Pokorný
️️️️
Т. Балуцэ
58'
Замена
Y. Matsenko
️️️️
Т. Герчио
46'
Замена
А. Аль-Амлави
️️️️
С. Муселик
ГОЛ! 1:0!
A. Dalmau
Пас отдал
M. Fornalczyk
45'
+4
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
10
Nono
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
8
Marc Llinares
ЦП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
70
Себастьян Муселик
ЦФ
17
Petr Schwarz
(К)
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
21
Konrad Ciszek
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
27
Wojciech Kamiński
ЦП
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
18
Yoav Hofmeister
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
9
Евгений Шикавка
ЦФ
99
Daniel Bak
ЦФ
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
16
Арнау Ортис
ЛВ
21
Jakub Jezierski
ЦП
18
Simon Schierack
ЦП
3
Peter Pokorný
ЦФ
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
4-3-3
87
44
Сотериу
24
66
37
27
19
8
7
9
10
4-1-2-1-2
12
22
Жуковски
3
78
Герчио
3
8
Балуцэ
8
7
14
Посо
17
70
Муселик
8
28
Годиньо
28
Годиньо
8
7
10
10
7
27
18
18
27
19
71
Длугош
71
Длугош
19
9
9
Шикавка
9
Шикавка
9
78
Герчио
33
33
78
Герчио
8
24
Куровски
24
Куровски
8
22
Жуковски
16
Ортис
16
Ортис
22
Жуковски
8
Балуцэ
3
3
8
Балуцэ
70
Муселик
9
Аль-Амлави
9
Аль-Амлави
70
Муселик
Остались в запасе
Корона
Шленск
1
Ксавье Деконски
ВР
21
Konrad Ciszek
ЦЗ
27
Wojciech Kamiński
ЦП
99
Daniel Bak
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
99
Tomasz Loska
ВР
5
Алекс Петков
ЦЗ
21
Jakub Jezierski
ЦП
18
Simon Schierack
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
1
Ксавье Деконски
ВР
21
Konrad Ciszek
ЦЗ
27
Wojciech Kamiński
ЦП
99
Daniel Bak
ЦФ
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
5
Алекс Петков
ЦЗ
21
Jakub Jezierski
ЦП
18
Simon Schierack
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Корона - Шленск
1
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
12
Нарушения
11
11
Офсайды
2
2
Количество передач
302
356
Сейвы
4
2
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Krasny, Poland
Стадион:
Suzuki Arena, Kielce
Посещаемость:
8962
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