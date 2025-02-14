Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лех - Ракув
Лех - Ракув: обзор матча 14 февраля 2025
Лех
14.02.2025, пятница, 22:30
Польша. Экстракласа, 21 тур
0 : 1
Завершен
Ракув
45+1'
С. Сварнас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - Ракув
90'
+1
Замена
С. Плавсич
️️️️
Ж. Карлос
84'
Желтая карточка
Ф. Тудор
84'
Замена
L. Rocha
️️️️
A.
84'
Замена
P. Makuch
️️️️
Й. Брюнес
Замена
Б. Фиабема
️️️️
Д. Хаканс
80'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
А. Козубал
80'
79'
Замена
Б. Ледерман
️️️️
В. Кочергин
Замена
А. Голизаде
️️️️
П. Валемарк
70'
Желтая карточка
Р. Муравски
63'
Замена
G. Thórdarson
️️️️
А. Соуза
57'
Замена
М. Гургуль
️️️️
Ж. Перейра
57'
47'
Желтая карточка
С. Сварнас
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
С. Сварнас
Пас отдал
Иви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
43
Антони Козубал
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
24
Зоран Арсенич
(К)
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
11
Иви
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
23
Gísli Thórdarson
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
8
Али Голизаде
ПВ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
80
Матей Родин
ЦЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
55
Шимон Чиж
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
4-1-2-2-1
41
Мрозек
29
Карстенсен
16
Милич
3
Дуглас
2
Перейра
43
Козубал
22
Муравски
24
Ягелло
11
Хаканс
10
Валемарк
9
Ишак
3-1-2-2-2
1
Треловски
24
Арсенич
4
Сварнас
26
Отиено
5
Берггрен
7
Тудор
10
Кочергин
11
Иви
20
Карлос
11
14
Брюнес
2
Перейра
15
Гургуль
15
Гургуль
2
Перейра
Соуза
23
23
Соуза
77
Соуза
77
Соуза
10
Валемарк
8
Голизаде
8
Голизаде
10
Валемарк
11
Хаканс
18
Фиабема
18
Фиабема
11
Хаканс
43
Козубал
9
Гонсалес
9
Гонсалес
43
Козубал
20
Карлос
95
Плавсич
95
Плавсич
20
Карлос
10
Кочергин
8
Ледерман
8
Ледерман
10
Кочергин
11
45
45
11
14
Брюнес
9
9
14
Брюнес
Остались в запасе
Лех
Ракув
1
Филип Беднарек
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
12
Душан Куцяк
ВР
80
Матей Родин
ЦЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
55
Шимон Чиж
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
80
Матей Родин
ЦЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
55
Шимон Чиж
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Давид Шварга
Статистика матча Лех - Ракув
1
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
14
Офсайды
2
4
Количество передач
467
380
Сейвы
6
4
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Городской стадион
Посещаемость:
28247 из 41609 зрителей (67%)
Новости команд
Все
Лех
Ракув
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лех» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лех» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Ракув» – «Хайдук Сплит»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Хайдук Сплит» – «Ракув»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Хаммарбю» – «Ракув»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Ракув» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Ракув» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.65
19 марта
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+