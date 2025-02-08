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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ракув - ГКС Катовице
Ракув - ГКС Катовице: обзор матча 08 февраля 2025
Ракув
08.02.2025, суббота, 19:30
Польша. Экстракласа, 20 тур
1 : 2
Завершен
ГКС Катовице
54'
Иви
19'
S. Bergier
65'
М. Ковальчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - ГКС Катовице
90'
+5
Желтая карточка
O. Repka
90'
Замена
С. Милевски
️️️️
A. Blad
90'
Замена
M. Marzec
️️️️
М. Василевский
Замена
М. Родин
️️️️
М. Рундич
86'
Замена
L. Rocha
️️️️
Й. Брюнес
76'
Замена
P. Makuch
️️️️
Иви
76'
73'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
S. Bergier
73'
Замена
A. Komor
️️️️
А. Червински
65'
ГОЛ! 1:2!
М. Ковальчик
Пас отдал
S. Bergier
62'
Пенальти не реализован!
А. Ендрых
Желтая карточка
С. Плавсич
60'
ГОЛ! 1:1!
Иви
Пас отдал
В. Кочергин
54'
48'
Желтая карточка
М. Ковальчик
Замена
С. Плавсич
️️️️
П. Барат
46'
19'
ГОЛ! 0:1!
S. Bergier
Пас отдал
М. Василевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
24
Зоран Арсенич
(К)
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
88
Петер Барат
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
11
Иви
ПВ
11
Adriano
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
ГКС Катовице
1
Dawid Kudła
ВР
4
Аркадиуш Ендрых
(К)
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
23
Марчин Василевский
ЦП
6
O. Repka
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
27
Бартош Новак
АП
99
S. Bergier
ЦФ
11
A. Blad
ЦФ
8
Хавьер Галан
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
ГКС Катовице
33
Patryk Szczuka
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
24
Konrad Gruszkowski
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
28
Alan Bród
ЦП
17
M. Marzec
ЦП
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
22
Себастьян Милевски
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
2-1-3-2-2
1
Треловски
24
Арсенич
3
Рундич
5
Берггрен
88
Барат
10
Кочергин
7
Тудор
20
Карлос
11
Иви
14
Брюнес
11
3-3-1-3
1
4
Ендрых
2
Кууск
30
Червински
23
Василевский
6
77
Ковальчик
27
Новак
8
Галан
11
99
3
Рундич
80
Родин
80
Родин
3
Рундич
88
Барат
95
Плавсич
95
Плавсич
88
Барат
11
Иви
9
9
11
Иви
14
Брюнес
45
45
14
Брюнес
30
Червински
14
14
30
Червински
23
Василевский
17
17
23
Василевский
11
22
Милевски
22
Милевски
11
99
18
Шимчак
18
Шимчак
99
Остались в запасе
Ракув
ГКС Катовице
12
Душан Куцяк
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
33
Patryk Szczuka
ВР
24
Konrad Gruszkowski
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
28
Alan Bród
ЦП
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
Главный тренер
Рафал Горак
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
Остались в запасе
33
Patryk Szczuka
ВР
24
Konrad Gruszkowski
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
28
Alan Bród
ЦП
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Рафал Горак
Статистика матча Ракув - ГКС Катовице
1
2
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
14
8
Количество передач
462
368
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
3
10
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Информация о матче
Главный судья:
Wojciech Myc, Poland
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